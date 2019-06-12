Происшествия
Почти вся Абхазия осталась без электричестваРБК 14:03
Почти вся территория Абхазии осталась без электричества в результате попадания молнии в высоковольтную линию (ВЛ) в Ачигваре. Об этом сообщает пресс-служба РУП «Черноморэнерго» в Facebook.
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Кино
Русский художник стал дизайнером персонажей для аниме
Обновлено в 13:35
Политика
Кадыров выступил с заявлением о ситуации на границе Чечни и Дагестана
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
МВД хочет изменить правила освидетельствования на алкоголь
МВД России подготовило поправки в Правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Домодедово из-за неисправности
Пассажирский самолет, совершавший рейс из Москвы в Екатеринбург, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, пишет 13 июня РЕН ТВ.
Обновлено в 19:06
Происшествия
Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева
В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Политика
Трамп принял бы от иностранцев компромат на соперников по предвыборной гонке
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился бы принять компрометирующую информацию на соперников по предвыборной гонке 2020 года.
Обновлено в 19:14
Здоровье
Пять привычек, которые могут вызвать рак, назвали ученые
Специалисты провели исследование и назвали пять привычек, которые имеют связь с онкологией.
Обновлено 10 июня в 22:17
Политика
И. о. главы СБУ оправдался за российское гражданство жены
Исполняющий обязанности главы СБУ Иван Баканов дал объяснения относительно российского гражданства, которое имеет его жена Оксана.
Обновлено в 19:31
Армия и оружие
Немецкие СМИ назвали российскую противоракету «оружием конца света»
Новейшая российская ракета системы ПРО ПРС-1М является самой быстрой ракетой в мире и может стать «настоящим оружием конца света», пишет немецкое издание Stern.
Обновлено в 20:58
Происшествия
МВД прекращает уголовное преследование журналиста Ивана Голунова
Глава МВД России Владимир Колокольцев заявил, что уголовное преследование журналиста Ивана Голунова прекращается «в связи с недоказанностью его вины».
Обновлено вчера в 10:19
Здоровье
Когда после страстной ночи нужно срочно бежать к врачу и как до этого не долюбиться
Из-за сильного желания телесной близости порой не хватает времени, чтобы подумать обо всех сложностях, которые могут возникнуть после занятий любовью, и подготовиться к тому, чтобы обеспечить достойную защиту от малейшей вероятности неприятных последствий.
Обновлено в 14:11
Общество
Россияне назвали любимые мультфильмы
Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Политика
Певица Вика Цыганова намерена баллотироваться в Госдуму
Обновлено в 16:20
Наука
Робота Cassie научили ездить на гиророликах
Hybrid Robotics своего робота Cassie решили научить ездить на гиророликах.
Обновлено вчера в 16:18
Экономика
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям
Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено в 18:02
Экономика
Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян
Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Росстат назвал регионы России с самыми высокими уровнями смертности и рождаемости за 2018 год.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
Украинские военные вплотную подошли к Донецку
Украинские силовики вплотную подошли к Донецку, заявил в эфире радиостанции "Армия FM" официальный представитель 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Назар Ильницкий.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Акция в поддержку Голунова завершилась массовыми задержаниями
В Москве завершился несогласованный марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который ранее обвинялся в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено в 12:38
Политика
Эрдоган подтвердил, что вопрос с поставками С-400 в Турцию закрыт
Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил в среду, что вопрос с поставками в республику российских зенитных ракетных систем С-400 закрыт.
Обновлено в 16:06
Общество
Ушел из жизни журналист Андрей Петров
Сегодня скончался журналист Андрей Перов. Об этом сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 13:22
Происшествия
В Москве массово минируют парки и станции метро
Представитель экстренных служб проинформировал о проверке, которая проводится после поступления сообщений о минировании 12 станций метро и 11 парков.
Обновлено в 08:47
Общество
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса
В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Культура
Жёлтые жилеты и дети с оружием: как отпраздновали День России в Архангельске
День России выдался в Архангельске холодным и неприветливым.
Обновлено в 14:53
Экономика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
США изменили написание Киева в международной базе
Совет США по географическим названиям решил изменить написание Киева в международной базе. Об этом сообщило посольство Украины в Вашингтоне.
Обновлено в 20:53
Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусора
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию.
Обновлено в 19:06
Общество
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России
Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России в городах страны, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 16:36
Политика
Путин выразил надежду на восстановление отношений с Украиной
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «МИР» выразил надежду, что российско-украинские отношения будут в ближайшее время восстановлены, и призвал новые власти Украины содействовать в этом.
Обновлено в 17:45
Футбол
CAS зарегистрировал срочную апелляцию Райолы на решение ФИФА
Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал срочную апелляцию агента Мино Райолы на решение ФИФА о его отстранении от футбольной деятельности на три месяца, сообщается в пресс-релизе суда.
Обновлено в 13:38