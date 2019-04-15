Энергетика
Почти вдвое увеличили США экспорт нефти в 2018 годуOilCapital.ru 07:41
«В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн б/с, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн б/с», — говорится в опубликованном документе ведомства. В 2018 году США экспортировали черное золото в 42 страны и территории по всему миру.
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