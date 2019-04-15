Энергетика

Почти вдвое увеличили США экспорт нефти в 2018 годуOilCapital.ru 07:41

«В 2018 году экспорт американской нефти вырос до 2 млн б/с, что почти вдвое превышает аналогичный показатель 2017 года в 1,2 млн б/с», — говорится в опубликованном документе ведомства. В 2018 году США экспортировали черное золото в 42 страны и территории по всему миру.
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Несмотря на санкции, экспорт иранской нефти в Индию вырос на 5%

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США вытесняют игроков с мирового рынка нефти

Красная веснавчера в 18:58

США в 2018 году почти вдвое увеличили экспорт нефти

ТАССвчера в 15:45

Почти вдвое увеличили США экспорт нефти в 2018 году

OilCapital.ru07:41
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Общество

Детей хотят отправить в частные детсады за счёт государства

Минпросвещения хочет поддержать ИП и негосударственные организации в создании дополнительных групп для детей от полутора до трёх лет в частных детсадах.
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Ирина Безрукова поделилась своими рецептами красоты

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«Ростов»: «Из-за мошенничества перекупщиков 1500 человек не смогли попасть на матч со «Спартаком»

В воскресенье ростовский клуб обыграл «Спартак» (2:1) в матче 23-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 07:10
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Свидетель: у стула после конфликта Кокорина и Пака была вырвана спинка

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Путин призвал глубоко модернизировать ракетно-космическую отрасль

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Беременная Андрейченко рискнула жизнью ребенка

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Генпрокуратура Украины опровергла сообщение о покушении на Зеленского

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Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной

Девушка не знала о своей беременности, за 9 месяцев она лишь немного поправилась. Но ее постоянно тянуло на сладкое.
Обновлено в 07:28
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Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Политика

В Роскомнадзоре рассказали об итогах проверки Би-би-си

Глава Роскомнадзора Александр Жаров завил, что вещатель телеканала BBC World News в РФ пока не понес наказание за нарушения, так как претензии к каналу RT в Британии не получили развития, и подтвердил намерение российского регулятора действовать "зеркально".
Обновлено в 06:27
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Обновлено в 05:49
Происшествия

Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

Семья французских бизнесменов Пино, которая является владельцем компаний Artemis и Kering, выделила €100 млн на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари, который получил серьезные повреждения в результате пожара.
Обновлено вчера в 22:39
Авто

Lexus презентовал первый в своей истории минивэн Lexus LM

На 18-м автосалоне в Шанхае японская компания Lexus представила новый роскошный минивэн Lexus LM.
Обновлено в 01:41
Политика

Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушен: сейчас эксперты оценивают масштаб разрушений и определяют устойчивость конструкций, а следователи выясняют причины возгорания.
Обновлено в 07:01
Политика

Госдума приняла закон о суверенном Рунете

Депутаты Государственной думы приняли в третьем и окончательном чтении поправки в законы «О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», получившие известность под названием «закон о суверенном Рунете».
Обновлено в 04:32
Политика

МИД Великобритании обещал президенту Эквадора не выдавать Ассанжа

Джулиан Ассанж был арестован после того как власти Эквадора лишили его политического убежища.
Обновлено вчера в 23:15
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Футбол

Умер бывший гендиректор «Динамо» Сергей Фёдоров

Умер бывший генеральный директор московского «Динамо» Сергей Фёдоров.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Собчак обвинила социалистов в пожаре в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено вчера в 15:33
Авто

Volkswagen показал огромный кроссовер, который больше, чем Teramont

Строго говоря, создавался прототип совместными усилиями концерна Volkswagen и его китайского партнера FAW, и больше всего концепт похож на вышеупомянутый Teramont, но адаптированный к требованиям китайского рынка.
Обновлено вчера в 08:14
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» может выйти на второй этап ходовых испытаний в конце апреля

Первый серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", носитель крылатых ракет "Калибр-НК", может выйти в море на второй этап заводских ходовых испытаний до конца апреля, сообщили ТАСС во вторник на судостроительном заводе "Северная верфь".
Обновлено в 03:37
Происшествия

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo, известный скандальным карикатурами на актуальные темы, посвятил пожару в соборе Парижской Богоматери обложку нового номера.
Обновлено в 07:39
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

Роскомнадзор надеется, что не придется блокировать Twitter и Facebook

Девять месяцев остается у компаний Twitter и Facebook, чтобы выполнить требования российского законодательства о локализации баз персональных данных граждан РФ и избежать блокировки.
Обновлено в 07:29
Политика

Луценко назвал освобождение Савченко тяжёлой болезнью судебной системы

Напомним, в марте 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины задержали главу центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана при попытке вывезти из Донбасса крупную партию оружия.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Чувашии женщина задушила мужчину, отомстив за изнасилование

Выяснилось, что таким образом ему отомстили за изнасилование Как сообщили в региональном управлении СК России по Чувашии, преступление было совершено в феврале 2017 года.
Обновлено в 07:00
Финансы

Фондовый рынок США прекратил падение

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:23
Здоровье

Названа необходимая для похудения длительность пеших прогулок

Обновлено в 00:28
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