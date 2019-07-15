Экономика

Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежомNews.ru вчера в 18:31

Исследование Global Wealth консалтинговой компании BCG показало, что почти треть российского частного капитала (27%), или $360 млрд, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах.
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Почти все деньги в России перекочевали в карманы миллионеров

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Эксперты раскрыли, в чьих руках сосредоточен российский частный капитал

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Эксперты увидели сохранившуюся веру россиян в валюту и депозиты

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Долларовым миллионерам в России принадлежит 55% частных накоплений

ПРАЙМвчера в 17:25
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 10:27, Вашингтон
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Муж Натальи Поклонской подтвердил ее разрыв с «сектой царебожников»

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Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ

Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
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На границе Крыма и Украины задержаны двое украинских граждан, которые находились в федеральном и международном розыске.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
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Политика

Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля

Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
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Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
Обновлено в 06:08
Происшествия

В Люберцах на криминальной сходке задержали внука Деда Хасана

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Армия и оружие

Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост

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Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

Сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
Обновлено в 10:02
Транспорт

Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти

Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Экономика

Суд снял арест с недвижимости компании Коломойского

Киевский суд снял арест с недвижимости компании "Приватофис" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:19
Музыка

Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA

Премьер-министр ВеликобританииТереза Мэйстанцевала на фестивале «Хенли» под песни группы ABBA.
Обновлено в 07:48
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Финансы

Рубль оценили по индексу бигмака

Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников

Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
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Acer выпустила сверхтонкий и легкий ноутбук Swift 7. Цена

Acer объявила о начале продаж обновленного ноутбука Swift 7. В первую очередь ноутбук привлекает внимание своими габаритами: толщина его корпуса составляет менее сантиметра, а рамки вокруг экрана настолько тонкие, что их почти не видно.
Обновлено в 08:48
Политика

Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес

Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе

Сегодня Барановская опровергла все слухи в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 05:49
Экономика

ВЭБ планирует более чем в вдвое увеличить финансирование моногородов

Да, фонд планирует в рамках новой программы это делать.
Обновлено в 08:25
Транспорт

В Санкт-Петербурге продлят Шуваловский проспект

Одна из главных транспортных магистралей Северной столицы - Шуваловский проспект - в обозримом будущем станет длиннее почти на три километра.
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Хоккей

Лукоянов: отпуск у «Ак Барса» затянулся, надоело отдыхать

Хоккеист казанского "Ак Барса" Артем Лукоянов заявил, что он рад началу тренировочных сборов команды, так как из-за раннего вылета в плей-офф КХЛ отпуск игроков получился затяжным.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
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Космос

Российские астрономы отследили обсерваторию «Спектр-РГ»

Обновлено в 09:32
Происшествия

«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова

Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

В ДИВСе назначили нового директора. И это не Ольга Глацких

В Екатеринбурге назначили нового директора Дворца игровых видов спорта.
Обновлено в 09:42
Политика

Москалькова назвала количество россиян и украинцев в списках на обмен

Обновлено в 08:29
Транспорт

На путепроводе «Нева» отремонтируют асфальт

Обновлено в 08:27
Происшествия

ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области

Обновлено в 07:27
Происшествия

Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав

Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02
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