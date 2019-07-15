Экономика
Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежомNews.ru вчера в 18:31
Исследование Global Wealth консалтинговой компании BCG показало, что почти треть российского частного капитала (27%), или $360 млрд, в 2018 году хранилась на зарубежных счетах.
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Более половины частных накоплений в России сосредоточено в руках долларовых миллионеров
RT на русскомвчера в 21:45
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Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
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На границе Крыма и Украины задержаны двое украинских граждан, которые находились в федеральном и международном розыске.
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Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
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Заседание по делу Вышинского перенесли на 19 июля
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 09:24
Политика
Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса
Блокаду с Крыма и Донбасса могут снять после выборов в Верховную раду, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
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Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве
Сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
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Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено в 01:25
Экономика
Суд снял арест с недвижимости компании Коломойского
Киевский суд снял арест с недвижимости компании "Приватофис" украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:19
Музыка
Тереза Мэй станцевала под песню группы ABBA
Премьер-министр ВеликобританииТереза Мэйстанцевала на фестивале «Хенли» под песни группы ABBA.
Обновлено в 07:48
Финансы
Рубль оценили по индексу бигмака
Принцип индекса следующий: в США бигмак стоит 5,74 доллара, в то время как в России его стоимость составляет 130 рублей (чуть более двух долларов).
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Группа граждан Грузии напала на азербайджанских пограничников
Группа граждан Грузии нарушила границу с Азербайджаном и совершила нападение на пограничный наряд.
Обновлено в 08:49
Гаджеты
Acer выпустила сверхтонкий и легкий ноутбук Swift 7. Цена
Acer объявила о начале продаж обновленного ноутбука Swift 7. В первую очередь ноутбук привлекает внимание своими габаритами: толщина его корпуса составляет менее сантиметра, а рамки вокруг экрана настолько тонкие, что их почти не видно.
Обновлено в 08:48
Политика
Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»
Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о своей тайной свадьбе
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Обновлено в 05:49
Экономика
ВЭБ планирует более чем в вдвое увеличить финансирование моногородов
Да, фонд планирует в рамках новой программы это делать.
Обновлено в 08:25
Транспорт
В Санкт-Петербурге продлят Шуваловский проспект
Одна из главных транспортных магистралей Северной столицы - Шуваловский проспект - в обозримом будущем станет длиннее почти на три километра.
Обновлено в 08:59
Хоккей
Лукоянов: отпуск у «Ак Барса» затянулся, надоело отдыхать
Хоккеист казанского "Ак Барса" Артем Лукоянов заявил, что он рад началу тренировочных сборов команды, так как из-за раннего вылета в плей-офф КХЛ отпуск игроков получился затяжным.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Суд арестовал сотрудника ЦНИИмаш по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Сергея Мещерякова.
Обновлено в 06:17
Космос
Российские астрономы отследили обсерваторию «Спектр-РГ»
Обновлено в 09:32
Происшествия
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова
Вечером 13 июля совладелец компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан в аэропорту Шереметьево по прилету из заграничной командировки, сообщил РБК представитель компании.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
В ДИВСе назначили нового директора. И это не Ольга Глацких
В Екатеринбурге назначили нового директора Дворца игровых видов спорта.
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На путепроводе «Нева» отремонтируют асфальт
Обновлено в 08:27
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
Обновлено в 07:27
Происшествия
Полиция не оштрафует Загитову за вождение без прав
Правоохранители Удмуртии прекратили расследование административного дела в отношении 17-летней олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой за управление автомобилем без прав из-за истечения срока давности нарушения, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
Обновлено в 08:02