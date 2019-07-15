Экономика

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежомКоммерсантъ 03:27

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости». Объем этих средств ежегодно повышался на 13%, достигнув $360 млрд.
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Почти треть частного капитала россиян хранится за рубежом

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