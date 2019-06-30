Экономика
Почти половину ипотечных кредитов в РФ берут заемщики в возрасте 30-39 лет - ОКБПРАЙМ 20:15
"Среди всех взявших ипотеку в 2019 году 45% — заемщики в возрасте 30-39 лет, 23% — заемщики в возрасте 40-49 лет", — сообщили в ОКБ. Достаточно большие доли у россиян в возрасте 26-29 лет и в возрасте 50-59 лет — на них приходится 14% и 10% от всех ипотечных кредитов соответственно.
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