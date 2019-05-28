Общество
Почти половине семей в России денег хватает только на еду и одеждуBalakovo24.ru вчера в 05:01
По данным Росстата, в России у 48,2 семей денег хватает только на еду и одежду. На товары длительного использования (мебель, бытовую технику) средств не хватает, и они вынуждены брать кредиты.
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с чего всё началось
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.РБК27 мая в 23:00
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Росстат: Сорока восьми процентам российских семей хватает денег только на еду и одежду
Эхо Москвывчера в 11:12
Росстат: почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду
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