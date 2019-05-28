Почти половине семей в России денег хватает только на еду и одеждуBalakovo24.ru вчера в 05:01

Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.

с чего всё началось

По данным Росстата, в России у 48,2 семей денег хватает только на еду и одежду. На товары длительного использования (мебель, бытовую технику) средств не хватает, и они вынуждены брать кредиты.

Почти половине семей в России денег хватает только на еду и одежду

Политика Вучич: Полиция Косова задержала россиянина Известно, что косовская полиция арестовала не менее 10 человек. Среди них несколько сотрудников милиции и гражданин РФ Михаил Краснощеков.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Энергетика Силуанов выступил против выделения «Транснефти» компенсации за загрязнение нефтепровода Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов выступает против снижения дивидендов от "Транснефти" из-за необходимости выплаты компанией компенсаций за загрязнение нефтепровода "Дружба" хлоридами, поскольку это означает фактически использование бюджетных средств.

Армия и оружие Украинский минер-диверсант пропал без вести после боя с защитниками ЛНР Группу украинских минеров из 54-й бригады ВСУ, которые выполняли боевое задание в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" в Донбассе, встретили сопротивление со стороны Народной милиции ЛНР.

Кино «Чернобыль»: что американцы наврали в сериале Трейлер сериала «Чернобыль» При помощи доступных на месте дозиметров не было возможности точно определить серьёзность ситуации – шкала приборов была ограничена 3,6 рентген в час.

Армия и оружие Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.

Общество Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.

Политика В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.

Авто Brabham представит новую модель «уличного» гиперкара в 2020 году В прошлом году, австралийская компания Brabham Automotive представила довольно интересный гиперкар на фестивале скорости в Гудвуде.

Футбол «Барселона» пытается вернуть Неймара «Барселона» вступила в переговоры с ПСЖ по поводу возможного возвращения в команду Неймара.

Общество Россияне стали экономить на еде и путешествиях "Третье место по масштабам экономии занимают расходы на одежду и обувь: если в 2018 году доля экономящих на них граждан составляла 9%, то по итогам опроса текущего года — 23%", - пишет РИА Новости со ссылкой на данные "Ромира".

Происшествия Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7 Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.

Политика Зеленский посетил передовую Донбасса Минувшим вечером, 27 мая, новый глава Украины Владимир Зеленский приехал на территорию Донбасса в качестве верховного главнокомандующего Вооруженных сил государства.

Авто Hyundai испытывает 7-местный кроссовер Tucson Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai тестирует семиместную версию кроссовера Tucson.

Хоккей Зеленский предоставил гражданство Украины хоккеисту из России Российский хоккеист Александр Костиков, который играет в клубе "Донбасс", получил украинское гражданство, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку В краевом УМВД уточнили, что договор доверительного управления имуществом предприятия и участия в тендере на оказания возмездных услуг был заключен между депутатом и гендиректором горнодобывающего предприятия в 2017 году.

Технологии Банки начали заменять СМС для своих клиентов push-уведомлениями Какова доля push-уведомлений Наиболее высокая доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает своим клиентам, у Альфа-банка — около 30%.

Здоровье Говорин: Новые правила обязательного медстрахования повысят эффективность программ здравоохранения в регионах Всеобщая диспансеризация и двойной контроль за тарифами здравоохранения на региональном и федеральном уровнях, предусмотренные новыми правилами обязательного медицинского страхования, позволят повысить эффективность программ здравоохранения в регионах, считает координатор Центра ОНФ по общественному мониторингу качества и доступности здравоохранения, депутат Госдумы РФ Николай Говорин.

Авто Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.

Политика Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в 2014 году Бывший начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Владимир Замана, подозреваемый в госизмене, рассказал, что 1 марта 2014 года военнослужащие страны планировали операцию в Крыму.

Происшествия Студента, пробравшегося в резиденцию Трампа, оштрафовали на $25 тысяч Инцидент произошел в ноябре 2018 года: студент Висконсинского университета Марк Слэттери Линдблом незаконно пробрался на территорию резиденции Мар-а-Лаго через туннель и был обнаружен сотрудниками Секретной службы.

Энергетика Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири» Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.