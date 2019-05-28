Общество
Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одеждуSnob.ru вчера в 04:36
Больше, чем на еде, жители страны экономят на путешествиях — 29 против 12 процентов в 2018 году. Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь. По семь процентов (против одного процента) респондентов меньше вкладывают в спорт и медицину.
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с чего всё началось
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.РБК27 мая в 23:00
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Росстат: почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду
Новая газетавчера в 01:40
Росстат: Сорока восьми процентам российских семей хватает денег только на еду и одежду
Эхо Москвывчера в 11:12
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