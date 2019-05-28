Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одеждуРБК вчера в 23:00
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Читать в источнике
Оценить664
с чего всё началось
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 08:37, Ашберн
Армия и оружие
NI спрогнозировал последствия войны России с Европой без участия США
Эксперты считают, что Европа будет бессильна перед Россией, если США покинут НАТО.
Обновлено вчера в 20:18
Политика
Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за задержаний в Косово
В Косово были задержаны порядка тринадцати сербов. Армия и спецназ МВД Сербии были приведены в полную боевую готовность.
Обновлено в 03:51
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Политика
В Соломенском суде Киева прошло заседание по делу Омеляна
В Соломенском суде Киева прошло заседание по делу о недостоверном декларировании доходов министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
Обновлено в 04:45
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено вчера в 14:38
Авто
Стартовали продажи внедорожного купе Volkswagen Teramont X в Китае
Несколько недель назад на шанхайском автосалоне состоялся дебют нового внедорожного купе Volkswagen Teramont X, а сегодня стартовали продажи новинки.
Обновлено вчера в 21:34
Футбол
«Сахалин» выиграл первенство ПФЛ в зоне «Восток», но не сыграет в ФНЛ
Футбольный клуб "Сахалин" стал победителем зоны "Восток" Профессиональной футбольной лиги (третий по силе дивизион), но не сыграет в следующем сезоне в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
Обновлено в 07:29
Политика
Госдума одобрила законопроект о компенсации ипотеки многодетным семьям
Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий компенсацию ипотечных кредитов многодетным семьям.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Ка-52 «Аллигатор» модернизируют с учетом сирийского опыта
Ударный вертолета Ка-52 "Аллигатор" будет модернизирован с учетом опыта применения армейской авиации в Сирии.
Обновлено в 06:24
Авто
Российский завод Mercedes-Benz выпустил первые серийные седаны E-Class
С конвейера российского завода Mercedes-Benz сошли первые серийные седаны E-Class.
Обновлено в 06:01
Религия
РПЦ построит храмы на Кипре и в Швеции
Отец Александр отметил, что прихожане Русской православной церкви в странах Евросоюза — это не только выходцы из России и уроженцы нашей страны.
Обновлено в 07:55
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Коломойский рассказал, кто возглавит Минздрав Украины вместо Супрун
Новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Рады Андрей Шипко, заявил изданию «Украинская правда» бизнесмен Игорь Коломойский.
Обновлено в 08:15
Авто
Рассекречены цены на автомобили Opel для России
Отобранные автосалоны смогут начать продавать автомобили Opel ближе к концу 2019 года.
Обновлено вчера в 10:45
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
Экономика
На Урале нашли самый крупный за 30 лет изумруд
Обновлено в 05:26
Общество
Мировые автоконцерны пожаловались в ФСБ на работу российских судов
Мировые автоконцерны, среди которых Hyundai, Kia, Mercedes и Jaguar LandRover, в начале мая подали жалобы на работу судей в Краснодарском крае в Совет по противодействию коррупции при президенте России, ФСБ, генпрокурору Юрию Чайке и в Высшую квалификационную коллегию судей, пишет РБК.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Петербурге два бизнесмена подделывали лекарства, возбуждено дело
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту производства и сбыта незарегистрированных лекарств.
Обновлено в 06:08
Футбол
Игрок «Славии» Сучек не горит желанием переходить в «Спартак»
Полузащитник пражской "Славии" Томаш Сучек не планирует переходить в "Спартак".
Обновлено в 07:47
Шоу-бизнес
Друзья принца Гарри считают его идеальным отцом
Что же, как считают астрологи, маленький Арчи станет настоящей радостью для своего отца: всю ту любовь, которую он не получил в детстве, Гарри отдаст ребенку.
Обновлено вчера в 08:49
Спорт
Чешская биатлонистка Коукалова объявила о завершении карьеры
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении карьеры.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Онколог рассказал о трудностях с выявлением рака желудка
Рак желудка в России у пациентов выявляется на поздней стадии в 40% случаев, средняя продолжительность жизни таких больных составляет около года, заявил председатель Российского общества клинической онкологии, заместитель директора по научной работе НМИЦ онкологии имени Блохина, профессор Сергей Тюляндин.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Обновлено вчера в 20:24