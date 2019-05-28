Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одеждуРБК вчера в 23:00
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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с чего всё началось
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.РБКвчера в 23:00
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