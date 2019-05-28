Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одеждуРБК вчера в 23:00

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Читать в источнике
с чего всё началось

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Приметы «нового феодализма»: люди экономят на еде

Накануне.Ru07:18

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

РБКвчера в 23:00

Росстат: Сорока восьми процентам российских семей хватает денег только на еду и одежду

Эхо Москвы11:12

У половины российских семей денег хватает лишь на продукты и одежду

Газета.Ru06:10

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Коммерсантъ03:38

Росстат: почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду

Новая газета01:40

Росстат: половине россиян хватает средств только на покупку еды и одежды

ТАСС06:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 13:13, Ашберн
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Общество

Минтруд попросили изменить законодательство о выплатах детских пособий

Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева заявила, что сейчас семьям нередко отказывают в продлении пособий из-за того, что в перечень источников дохода попадают те же самые выплаты за предыдущий год и родителям отказывают по причине их якобы высокого дохода.
Обновлено в 03:49
Гаджеты

Intel представила 10-нанометровые процессоры Ice Lake

Обновлено в 03:37
Армия и оружие

В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма

Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена.
Обновлено в 13:05
Происшествия

Под Омском пропала семья из трех человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.
Обновлено в 08:47
Авто

В Москве подешевели новые кабриолеты

Обновлено в 05:35
Происшествия

Нелегальные мигранты пытались попасть в Испанию в бардачке автомобиля

Испанские пограничники за три часа остановили на границе с Марокко три автомобиля, в каждом из которых перевозили одного или нескольких нелегальных мигрантов, спрятанных внутри.
Обновлено в 00:30
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Ирины Салтыковой за лицо

Алиса Салтыкова рассказала фанатам в соцсети Instagram, как собака полгода назад укусила ее за лицо.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Суд отказал экс-главе ФСИН Реймеру в УДО

Центральный районный суд Калининграда отказал в условно-досрочном освобождении бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александру Реймеру, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощницу судьи.
Обновлено в 08:09
Космос

Впервые в космосе с помощью CRISPR была отредактирована ДНК

Астронавты изучали, как работают механизмы восстановления ДНК в космосе, поэтому они разрезали нити генетического кода гриба в нескольких местах, чтобы имитировать радиационное повреждение.
Обновлено вчера в 05:32
Экономика

Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале

Обновлено в 11:46
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок чемпионата мира

Сборная Финляндии по хоккею сломала кубок чемпионата мира-2019, который им вручили после победы в финале турнира.
Обновлено в 11:51
Культура

Режиссер Павел Лунгин госпитализирован

Известный режиссер Павел Лунгин госпитализирован в одну из московских больниц.
Обновлено в 11:52
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Космос

Илон Маск пообещал «спрятать» спутники Starlink ради астрономов

"Согласен, на прошлой неделе отправил записку команде Starlink, в частности, о сокращении альбедо", – написал Маск в Twitter в ответ на просьбу одного из пользователей сократить яркость свечения спутников.
Обновлено вчера в 11:55
Наука

Нейросеть научили воссоздавать лицо человека по голосу

Обновлено в 08:09
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Гаджеты

Подросток дважды взломал серверы Apple в надежде получить работу

Школьник из Аделаиды дважды взломал серверы Apple и скачал внутренние документы американской корпорации в надежде получить там работу.
Обновлено в 12:11
Политика

Армия Сербии приведена в боевую готовность из-за ситуации в Косово

Вооруженные силы Сербии приведены в полную боевую готовность из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено в 04:37
Кино

Веном может появиться в «Человеке-пауке 3»

Студия Marvel начинает разработку блокбастера «Человек-паук 3». По неподтвержденным данным, в фильме может появиться персонаж Веном в исполнении Тома Харди.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Из-за нападения на школьницу с топором СК возбудил дело

В управлении Следственного комитета (СК) по Саратовской области проинформировали о возбуждении уголовного дела после того, как в городе Вольске ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 10:36
Политика

Волкер выразил надежду на смену позиции России по украинским морякам

США надеются, что Россия изменит позицию по вопросу освобождения украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 11:22
Общество

Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность

Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
Гаджеты

В Сеть «слили» фото тёмной темы в iOS 13

Главной особенностью стал Dark mode — темную тему можно будет включить в настройках смартфона.
Обновлено в 11:56
Хоккей

«Сибирь» переведена в дивизион Харламова

Новосибирский клуб заменит ранее переведенное в Западную конференцию нижегородское Торпедо.
Обновлено в 11:42
Происшествия

В Японии мужчина с ножом напал на школьников

Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 20:22
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

«Послу указано на противоречие слов испанского политика, которые наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией», — отметили в российском МИД.
Обновлено в 10:58
Культура

Жириновского возмутило отсутствие русских детей в финале «Голос. Дети»

Политика возмутил состав участников в финале конкурса.
Обновлено в 05:55
Футбол

Кононов остается главным тренером «Спартака»

Олег Кононов не будет уволен с поста главного тренера московского "Спартака" после сезона-2018/19, сообщает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное