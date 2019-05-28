Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одеждуКоммерсантъ 03:38

Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.

с чего всё началось

Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата. Россияне берут больше кредитов для поддержания уровня жизни. В исследовании участвовало 48 тыс. домохозяйств.

Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

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