Почти половина россиян выступила за равные права для геевРБК 00:00

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

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