Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геевРБК 00:00

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Треть россиян полностью оборвала бы общение со знакомым, узнав, что он гей

Интерфакс02:23

Более половины россиян негативно относятся к представителям секс-меньшинств – опрос

Эхо Москвы05:27

Равных прав для геев захотела почти половина россиян

Телеканал 360°02:42

Почти половина россиян высказались за равные права для геев

Коммерсантъ05:21

«Левада-центр»: поддержка равных прав для гомосексуалов достигла максимума с 2005 года

Новая газета02:20

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

РБК00:00

Почти половина жителей России выступила за равные права для геев

Говорит Москва01:49
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Армия и оружие

Военный эксперт рассказал об угрозе Крыму пострашнее новых ракет

Испытания ракет Украины в акватории Черного моря, которые начались одновременно с требованием НАТО освободить Крым от российских военных, являются лишь имитацией деятельности в военной сфере.
Обновлено в 05:57
Политика

Генассамблея ООН потребовала от Британии отдать спорную территорию

Постпред Великобритании в ООН Карен Пирс вместе с Соединенными Штатами предупредил, что голосование создаст прецедент, который должен вызывать беспокойство у всех государств-членов, имеющих собственные территориальные споры.
Обновлено в 05:23
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Автоспорт

Пилотам «Хааса» показан черный флаг на первой практике Гран-при Монако из-за проблем с радио

Обновлено в 05:28
Здоровье

Диетолог рекомендовала заменить колбасу в окрошке нежирным мясом птицы

"Колбасу и ветчину, в которых содержится большое количество соли и насыщенных жиров, рекомендуется заменить нежирными диетическими сортами отварного мяса или птицы (цыпленок, индейка или кролик), в некоторых рецептах можно отдать предпочтение отварной рыбе (судак или горбуша)", – отметила Стародубова.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку в Воронеже

Обновлено вчера в 20:36
Шоу-бизнес

Зои Кравиц тайно вышла замуж за актера Карла Глусмана

30-летняя Зои Кравиц вышла замуж за 31-летнего Карла Глусмана, с которым встречалась последние три года. Тайная церемония состоялась 22 мая.
Обновлено в 05:24
Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Хоккей

Третьяк презентовал заявку Санкт-Петербурга на проведение ЧМ-2023

В Братиславе президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк презентовал заявку на проведение матчей чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге, информирует официальный сайт ФХР.
Обновлено в 06:01
Гаджеты

Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone в базе данных Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Обновлено в 06:29
Происшествия

На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв

Обновлено в 04:37
Происшествия

Участок внутренней стороны ТТК перекрыли из-за аварии

Внутреннюю сторону Третьего транспортного кольца (ТТК) после съезда на Нижегородскую улицу полностью перекрыли после аварии с участием двух грузовиков, сообщается в Twitter столичного Центра организации дорожного движении (ЦОДД).
Обновлено в 04:59
Религия

Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Технологии

В России представили первый суперкомпьютер с процессорами «Эльбрус»

Первый суперкомпьютер на российских 8-ядерных микропроцессорах «Эльбрус-8С» разработали специалисты ИНЭУМ им. И. С. Брука (входит в концерн «Автоматика»), сообщает 23 мая пресс-служба госкорпорации «Ростех».
Обновлено в 06:27
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

В продаже новый кроссовер Renault Arkana появится летом этого года.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Подмосковье юноша пытался продать двух школьниц в секс-рабство

Обновлено в 05:47
Политика

Путин вручает государственные награды в Кремле

Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Экономика

Апрельский рост промпроизводства показал максимум за два года

Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 4,9% по сравнению с апрелем 2018 года, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 01:10
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода

Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.
Обновлено в 04:22
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