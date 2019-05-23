Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геевРБК 00:00

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Почти половина россиян высказались за равные права для геев

Коммерсантъ05:21

Более половины россиян негативно относятся к представителям секс-меньшинств – опрос

Эхо Москвы05:27

«Левада-центр»: поддержка равных прав для гомосексуалов достигла максимума с 2005 года

Новая газета02:20

Треть россиян полностью оборвала бы общение со знакомым, узнав, что он гей

Интерфакс02:23

Равных прав для геев захотела почти половина россиян

Телеканал 360°02:42

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

РБК00:00

Почти половина жителей России выступила за равные права для геев

Говорит Москва01:49
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:30, Ашберн
Политика

Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении

Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.
Обновлено в 10:20
Общество

Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны

Обтягивающее платье с пайетками синего цвета с высоким разрезом подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ноги модели.
Обновлено вчера в 14:04
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Общество

«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию

На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Происшествия

Суд в Москве продлил арест Абызова

Обновлено в 10:48
Политика

ВС Украины зарегистрировал иск по указу Зеленского о роспуске Рады

Верховный суд Украины сообщил о регистрации поступившего иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной рады.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

В Сирии террористы запустили 17 ракет по российской авиабазе Хмеймим, сообщили в Минобороны.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия

Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Футбол

«Манчестер Сити» опроверг возможность ухода Гвардиолы в «Ювентус»

«Манчестер Сити» опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к «Ювентусу» нынешним летом.
Обновлено в 09:49
Кино

6887 героев погибло в «Игре престолов»

Обновлено в 10:42
Политика

Белоруссия передала агреман на назначение посла России в стране

Белорусская сторона передала России агреман на назначение нового российского посла в стране.
Обновлено в 10:10
Шоу-бизнес

Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Политика

Трамп назвал Тиллерсона тупым за его комментарий о встрече с Путиным

Президент США Дональд Трамп подверг критике бывшего госсекретаря Рекса Тиллерсона, который сказал, что глава Белого дома был плохо готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года.
Обновлено в 08:47
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Здоровье

Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Здоровье

В Ленобласти зарегистрировали первый за сезон случай болезни Лайма

С начала сезона зарегистрировано 1900 пострадавших, в том числе 431 ребенок — причем, встречались с клещами они во всех районах области.
Обновлено в 08:19
Политика

Пушков оценил ожидания президента Грузии первого шага от Путина

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила: Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране.
Обновлено в 08:02
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Обновлено в 05:13
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Авто

Города, в которых чаще всего угоняют автомобили

Специалисты страховой компании «АльфаСтрахование» проанализировали обращения клиентов, застрахованных по КАСКО и назвали города России, где чаще всего угоняли автомобили в 2018 и 2017 годах.
Обновлено в 08:19
Наука

В Канаде найдены самые древние ископаемые грибы

Возраст находки составляет около миллиарда лет В арктической части Канады обнаружены самые древние грибы на Земле, их возраст составляет примерно один миллиард лет, пишет журнал Nature.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

Литва не позволила ввезти системы запуска ракет из Белоруссии

Грузом оказались компоненты системы запуска боевых ракет, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 23 мая.
Обновлено в 10:13
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Хоккей

Россия — США 2:1 (2-й перерыв)

Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.
Обновлено в 10:20
Футбол

«Спартак» оштрафован на 250 тысяч рублей

Московский "Спартак" оштрафован на 250 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:36
Музыка

Лобода проигнорирует съемки спецвыпуска «Голоса»

Обновлено в 08:14
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