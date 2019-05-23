Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геевРБК 00:00
За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Обновлено в 05:10
Кино
В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор
В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Культура
Ruptly стало лидером среди СМИ по просмотрам на Youtube в Германии
Входящее в телесеть RT видеоагентство Ruptly заняло первое место среди новостных СМИ в Германии по количеству просмотров на Youtube в апреле.
Обновлено в 09:31
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
«Рома» представила форму с молниями на воротнике
Обновлено в 03:35
Энергетика
«Дефицит»: россиян ждет массовое закрытие АЗС в регионах
Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил, что в случае повторения прошлогодней ситуации с ценами на бензин в регионах начнется дефицит заправок.
Обновлено в 07:31
Политика
Зеленский заявил, что мечтает о «стране в смартфоне»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о программе "страна в смартфоне".
Обновлено в 07:01
Гаджеты
Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку
"Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 16:34
Наука
Побит рекорд температуры для сверхпроводимости
Давление в 1,7 миллиона атмосфер, при котором гидрид лантана показывает сверхпроводимость, поддерживать слишком дорого.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Россия призвала США признать ответственность за преступления в Сирии
Москва призывает Вашингтон и его партнеров признать ответственность за совершенные коалицией преступления в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:49
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Хоккей
Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с американцами
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира с американцами.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»
Обновлено в 09:10
Культура
Noize MC провел урок музыки в московской школе
Обновлено в 07:32
Политика
Кампания по выборам в Раду начнется 24 мая
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая, сообщает портал strana.ua.
Обновлено в 06:38
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Авто
Volvo объявил об отзыве 79 автомобилей в России
Обновлено в 04:40
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики
В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Армия и оружие
В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим
Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика
Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки
Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Технологии
Российские сим-карты могут запустить на чипах Samsung
Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что в России уже протестировали чипы Samsung, но пока нет договоренностей о том, что в доверенных сим-картах должны использоваться корейские технологии.
Обновлено в 04:02
Финансы
Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей
Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55