Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геевРБК 00:00

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Почти половина россиян выступила за равные права для геев

РБК00:00

Более половины россиян негативно относятся к представителям секс-меньшинств – опрос

Эхо Москвы05:27

Равных прав для геев захотела почти половина россиян

Телеканал 360°02:42

Треть россиян полностью оборвала бы общение со знакомым, узнав, что он гей

Интерфакс02:23

«Левада-центр»: поддержка равных прав для гомосексуалов достигла максимума с 2005 года

Новая газета02:20

Почти половина россиян высказались за равные права для геев

Коммерсантъ05:21

Почти половина жителей России выступила за равные права для геев

Говорит Москва01:49
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Обновлено в 05:10
Кино

В первом трейлере нового «Терминатора» показали седую Сару Коннор

В клипе появляются звезды ранних фильмов серии Линда Хэмильтон (Сара Коннор) и Арнольд Шварценеггер (терминатор Т-800).
Обновлено в 09:50
Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Культура

Ruptly стало лидером среди СМИ по просмотрам на Youtube в Германии

Входящее в телесеть RT видеоагентство Ruptly заняло первое место среди новостных СМИ в Германии по количеству просмотров на Youtube в апреле.
Обновлено в 09:31
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

Глава Военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич заявил, что НАТО все еще не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Футбол

«Рома» представила форму с молниями на воротнике

Обновлено в 03:35
Энергетика

«Дефицит»: россиян ждет массовое закрытие АЗС в регионах

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов заявил, что в случае повторения прошлогодней ситуации с ценами на бензин в регионах начнется дефицит заправок.
Обновлено в 07:31
Политика

Зеленский заявил, что мечтает о «стране в смартфоне»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мечтает о программе "страна в смартфоне".
Обновлено в 07:01
Гаджеты

Apple зарегистрировала новые модели iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Футбол

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку

"Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 16:34
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Давление в 1,7 миллиона атмосфер, при котором гидрид лантана показывает сверхпроводимость, поддерживать слишком дорого.
Обновлено вчера в 13:00
Кино

Федор Бондарчук, Ирина Горбачева и другие танцуют для «Кинотавра»

Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Россия призвала США признать ответственность за преступления в Сирии

Москва призывает Вашингтон и его партнеров признать ответственность за совершенные коалицией преступления в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:49
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Хоккей

Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с американцами

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира с американцами.
Обновлено в 09:29
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Футбол

Антон Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

Обновлено в 09:10
Культура

Noize MC провел урок музыки в московской школе

Обновлено в 07:32
Политика

Кампания по выборам в Раду начнется 24 мая

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая, сообщает портал strana.ua.
Обновлено в 06:38
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Авто

Volvo объявил об отзыве 79 автомобилей в России

Обновлено в 04:40
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова при обыске нашли наркотики

В квартире экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова при обыске обнаружены наркотические средства, передает агентство «Москва» со ссылкой на заявление следователя Сергея Степанова в Басманном суде Москвы.
Обновлено в 06:15
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Обновлено в 09:22
Армия и оружие

В Сирии террористы атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Авиабаза Хмеймим — место базирования авиационной группы ВКС России, которая с 2015 года участвует в военной операции в Сирии.
Обновлено вчера в 08:17
Энергетика

Росстат отозвал статистику по промышленному производству из-за ошибки

Росстат сообщил о выявленной ошибке в отчете по промышленному производству в январе—апреле 2019 года.
Обновлено в 08:21
Технологии

Российские сим-карты могут запустить на чипах Samsung

Издание со ссылкой на свои источники сообщает, что в России уже протестировали чипы Samsung, но пока нет договоренностей о том, что в доверенных сим-картах должны использоваться корейские технологии.
Обновлено в 04:02
Финансы

Рыночная капитализация «Газпрома» превысила 5 трлн рублей

Как указывает агентство, к 14:38 мск ценные бумаги компании подорожали на 1,7%, до 211,7 рубля, а потом и до 212,18 рубля — максимума с июня 2011 года.
Обновлено в 07:55
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