Почти половина российских заемщиков допускали просрочку по кредитуИзвестия вчера в 23:37

В настоящий момент техническую просрочку сроком до 30 дней имеют немногим менее 7% российских заемщиков или 3,9 миллиона человек, рассказал РИА Новости и.о. гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

с чего всё началось

Просрочку по кредиту допускали 43–45% российских заемщиков. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 2 апреля, со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Почти половина российских заемщиков допускали просрочку по кредиту

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