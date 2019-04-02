Почти половина российских заемщиков допускали просрочку по кредитуИзвестия вчера в 23:37

В настоящий момент техническую просрочку сроком до 30 дней имеют немногим менее 7% российских заемщиков или 3,9 миллиона человек, рассказал РИА Новости и.о. гендиректора Объединенного кредитного бюро Николай Мясников.

с чего всё началось

Просрочку по кредиту допускали 43–45% российских заемщиков. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 2 апреля, со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Почти половина российских заемщиков допускали просрочку по кредиту

Происшествия Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге Напомним, при взрыве частично обрушился лестничный марш в здании. На месте ЧП работают оперативные службы и руководство Санкт-Петербурга.

Кино Семья Началовой не поддержала идею снимать фильм о певице Семья умершей российской певицы Юлии Началовой не одобрила инициативу снять фильм о ее жизни.

Космос Астрономы убедились, что квазары не «прибиты гвоздями» к небу Квазары принадлежат к более широкому классу астрономических объектов под названием активные ядра галактик.

Общество Скандальная экс-чиновница Ольга Глацких нашла новую работу Информацию о новой должности Глацких сообщил изданию Znak.com информированный источник. Сама экс-чиновница свою работу пока не комментирует.

Политика Путин отправил в отставку прокурора КЧР Терещенко "Президент РФ Владимир Владимирович Путин освободил от занимаемых должностей прокурора Карачаево-Черкесской Республики Терещенко Александра Васильевича, Дальневосточного транспортного прокурора Хатунцева Александра Николаевича и Северо-Западного транспортного прокурора Колесова Олега Акиндиновича", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Корабль ПМО «Владимир Емельянов» выведен из эллинга 2 апреля на Средне-Невском судостроительном заводе состоялся вывод из эллинга корабля противоминной обороны (ПМО) проекта 12700 "Владимир Емельянов".

Общество Весна придет в Москву во второй половине апреля По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.

Происшествия В секретном подразделении МВД арестовали полковников за взятки Двух полковников из засекреченного подразделения МВД — оперативно-поискового бюро (ОПБ) — взяли под стражу по обвинению в получении взяток на 12 миллионов рублей при закупке спецтехники.

Здоровье Врач рассказал о правилах использования «умных» дефибрилляторов Довгаль подчеркнул, что людям с хроническими проблемами сердечной мышцы и такими же хроническими сбоями ритма проводить реанимацию с помощью дефибриллятора могут только врачи, поскольку необходимо максимально точно рассчитать силу тока и мощность заряда, а также время воздействия на сердце, не исключая и медикаментозную терапию.

Финансы Фонд национального благосостояния РФ в марте сократился на 1,5% Напомним, на 1 марта объём Фонда национального благосостояния составлял 3,888 трлн рублей, или 59,125 млрд долларов США в эквиваленте.

Происшествия Задержанный в России шпион из Норвегии собирал данные о подлодках Норвежец Фруде Берг, которого во вторник начали судить в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских подводных лодках.

Политика Украина начала укреплять границу с Россией Государственная погранслужба Украины начала активные работы по укреплению российско-украинской границы в рамках проекта «Стена», сообщает МВД страны.

Происшествия Суд арестовал таксиста, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве Пресненский суд отправил в СИЗО таксиста, сбившего в минувшее воскресенье сотрудника ГИБДД в Москве, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе суда.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Здоровье С начала года в Крыму зарегистрировали 101 случай заболевания корью По информации ведомства, с начала года на территории полуострова лабораторно зарегистрировали 101 случай заболевания корью, 5 из них – в Севастополе.

Здоровье Минздрав сообщил, что вакцинация не может быть причиной аутизма Представители министерства здравоохранения Российской Федерации сообщили, что вакцинация не может стать причиной того, что ребенок будет страдать от аутизма.

Экономика Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента» В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).

Армия и оружие Экс-офицера Минобороны приговорили к 19 годам колонии за участие в ИГ Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил бывшего офицера Минобороны России Дениса Хисамова к 19 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации «Исламское государство»*.