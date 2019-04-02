Почти половина российских заемщиков допускали просрочку по кредитуИзвестия вчера в 23:37

Просрочку по кредиту допускали 43–45% российских заемщиков. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 2 апреля, со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».

Почти половина российских заемщиков допускали просрочку по кредиту

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