Экономика
Почти половина российских заемщиков допускали просрочку по кредитуИзвестия вчера в 23:37
Просрочку по кредиту допускали 43–45% российских заемщиков. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 2 апреля, со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Культура
Умерла актриса Мушаррафа Касымова
Заслуженная артистка Таджикистана Мушаррафа Касымова скончалась на 101-м году жизни. Об этом сообщает агентство Asia-Plus.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием.
Обновлено в 04:01
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Наука
В Египте обнаружен саркофаг с мумией
На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
«Газпром» сообщил о перестановках в правлении
Как сообщила пресс-служба ПАО «Газпром», в связи с выходом на пенсию компанию покидает член правления и глава департамента капитального строительства Сергей Прозоров.
Обновлено вчера в 09:02
Экономика
РЖД подписали договор о строительстве первой железной дороги в Туве
Ранее глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол рассказал РБК, что к строительству железной дороги из Кызыла в Курагино планируется привлечь железнодорожные войска.
Обновлено вчера в 13:41
Космос
ИМБП РАН оснастят имитатором гребли для космонавтов
Обновлено в 02:31
Хоккей
Никита Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 03:10
Гаджеты
Nokia представила смартфон X71 с дырявым экраном
Обновлено в 03:37
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о 101 случае заболевания корью в Крыму
В Республике Крым и в Севастополе зарегистрирован 101 подтвержденный случай заболевания корью, в том числе 5 – в Севастополе.
Обновлено в 03:41
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия
Нападение на Викторию Скрипаль попало на видео
Обновлено в 04:41
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Хоккей
СКА впервые за 10 матчей обыграл ЦСКА
Обновлено вчера в 15:55
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Обновлено вчера в 16:35
Футбол
Тотти хотел бы видеть Де Росси в качестве главного тренера «Ромы»
В случае своего назначения Тотти хотел бы видеть полузащитника Даниэле Де Росси в качестве главного тренера команды.
Обновлено в 04:52
Энергетика
«Новатэк» и Repsol договорились о поставках СПГ в Испанию и Португалию
Трейдинговое подразделение компании «Новатэк» Novatek Gas&Power Asia и международная компания Repsol объявили о начале сотрудничества по поставке сжиженного природного газа (СПГ) на рынки Пиренейского полуострова.
Обновлено в 04:43
Экономика
Российский производитель беспилотников может переехать в США
Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Авто
Владение электромобилем подешевеет к 2022 году
По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C («гольф-класс») сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.
Обновлено в 05:07
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров объявил о намерении уйти в отставку
66-летний Овчаров был избран мэром Курска третий раз подряд в 2017 году по результатам открытого конкурса и последующего голосования депутатов горсобрания.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Экс-начальник полиции Махачкалы Раип Ашиков арестован на два месяца
Бывший начальник УМВД по Махачкале Раип Ашиков арестован на два месяца, сообщил "АиФ Дагестан" источник в правоохранительных органах республики.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Политика
После обработки 70% бюллетеней лидирует Зеленский
Обновлено вчера в 05:20
Политика
Отказ от договора о дружбе с Россией заставит Украину забыть о Крыме
Как рассказал декан факультета мировой политики и экономики ВШЭ Андрей Суздальцев, прекращение действия договора о дружбе между Россией и Украиной еще больше ухудшит отношения между двумя странами.
Обновлено в 04:27
Политика
В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными.
Обновлено в 04:39
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30