Финансы

Почти половина российских заемщиков допускали просрочку по кредитуИзвестия вчера в 23:37

Просрочку по кредиту допускали 43–45% российских заемщиков. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 2 апреля, со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Почти половина российских заемщиков допускали просрочку по кредиту

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Почти половина россиян хотя бы на день допускали просрочку по кредиту

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Более 40% всех заемщиков в РФ допускали просрочку по кредиту хотя бы на день - эксперты

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Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

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К поддержке индивидуального домостроения планируется привлечь банки, которые разработают подходящие для стимулирования строительства банковские продукты.
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При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека

«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
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Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
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