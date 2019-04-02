Финансы
Почти половина российских заемщиков допускали просрочку по кредитуИзвестия вчера в 23:37
Просрочку по кредиту допускали 43–45% российских заемщиков. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 2 апреля, со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Технологии
Депутаты предложили защитить Рунет с помощью отечественного шифрования
Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки ко второму чтению в так называемый законопроект о суверенном Рунете, которые обязывают передавать информацию в российском сегменте интернета с использованием отечественных средств шифрования.
Обновлено вчера в 23:01
Политика
Пушков высмеял поздравление Климкина с разрывом договора о дружбе с РФ
Последний ранее поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 00:22
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Космос
Ионный двигатель — будущее пилотируемых миссий?
Выходом из ситуации может стать мощный электрический ракетный двигатель, принцип работы которого построен вокруг создания реактивной тяги на базе ионизированного газа, разогнанного до высоких скоростей в электрическом поле.
Обновлено вчера в 18:24
Общество
Книги о Гарри Поттере сожгли священники в Польше
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Политика
Группа «Сафмар» опровергла информацию о бегстве Гуцериева из России
Промышленно-финансовая группа (ПФГ) "Сафмар" опровергла слухи о том, что ее основной акционер Михаил Гуцериев покинул Россию, опасаясь за свою безопасность.
Обновлено вчера в 04:49
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В жилом доме на севере Москвы произошёл пожар
Пожар произошёл в жилом доме на севере Москвы вблизи станции метро «Сокол», пострадал по меньшей мере один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
В Хабаровске около 200 домов остались без тепла из-за аварии
Около 200 жилых домов и учреждений в Хабаровске во вторник остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости представитель филиала АО ДГК "Хабаровская теплосетевая компания".
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено вчера в 08:09
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:16
Авто
Lamborghini решила отозвать претензии к бренду Aurus
Итальянский концерн Lamborghini в официальном порядке отозвал свои претензии по поводу использования бренда Aurus в России.
Обновлено вчера в 13:17
Кино
О жизни Юлии Началовой снимут художественный фильм
Имя исполнительницы главной роли в байопике пока не называется. Певица Юлия Началова ушла из жизни 16 марта в возрасте 38 лет.
Обновлено вчера в 23:49
Теннис
Вихлянцева проиграла Марии в первом круге турнира в Чарльстоне
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
Мособлсуд вынес приговор девушке по делу об убийстве своей семьи
По версии следствия, Переверзева подговорила своего молодого человека Дмитрия Колесникова убить семью и поджечь дом, чтобы получить деньги и недвижимость.
Обновлено вчера в 07:20
Наука
Первое свидание боливийских водных лягушек Ромео и Джульетты засняли на видео
В музее естественной истории города Кочабамба последние 10 лет живет самец по кличке Ромео.
Обновлено вчера в 10:18
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено вчера в 16:58
Политика
«Ростех» подготовит условия для сетей 5G в России к 2024 году
Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:32
Футбол
Вадим Евсеев: «Задачей было поднять боевой дух»
Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев в интервью "СЭ" отметил, что его первостепенной задачей перед матчем с ЦСКА было поднять дух команды.
Обновлено в 00:29
Здоровье
Россиян предупредили об опасности гематогена
Ранее в издании Vice вышел материал американского журналиста Марка Хея о любви россиян к гематогену.
Обновлено вчера в 11:07
Баскетбол
УНИКС обыграл ЦСКА в матче Единой лиги ВТБ
ЦСКА потерпел поражение от УНИКСА в поединке регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено вчера в 19:09
Экономика
В России появится программа поддержки частного домостроения
К поддержке индивидуального домостроения планируется привлечь банки, которые разработают подходящие для стимулирования строительства банковские продукты.
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
При обрушении здания в Саранске под завалами оказались два человека
«Произошло обрушение части фасадной стены здания на автовышку, в которой находились два человека, они находятся под завалами», — рассказали в МЧС.
Обновлено вчера в 10:22
Экономика
Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Президент Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Документ опубликован на портале правовых актов.
Обновлено вчера в 07:14
Армия и оружие
Индийские Су-30 и пакистанские F-16 вновь поднялись в воздух
Обновлено вчера в 13:26