Финансы
Почти половина российских заемщиков допускали просрочку по кредитуИзвестия вчера в 23:37
Просрочку по кредиту допускали 43–45% российских заемщиков. Об этом сообщило «РИА Новости» во вторник, 2 апреля, со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс».
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Авто
Назван ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных подержанных кроссоверов и внедорожников в России.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детсада
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку упала наледь с крыши детского сада.
Обновлено в 02:35
Происшествия
В Калининграде ликвидировали открытое горение на заброшенном заводе
Открытое горение на территории бывшего завода "Цепрусс" в Калининграде удалось ликвидировать, продолжается проливка сгоревших конструкций, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Обновлено в 03:02
Музыка
Фанаты раскритиковали новый альбом ростовчанина Василия Вакуленко
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия
Племянницу Скрипаля побили в Ярославле
Скрипаль считает, что причиной агрессии стали не только внутренние дела ТСЖ, но и история в Солсбери, а также политическая деятельность Виктории.
Обновлено в 03:33
Общество
Британская компания ищет путешествующего «директора по вкусу»
Британская компания, которая специализируется на доставке вегетарианских блюд, ищет «директора по вкусу».
Обновлено в 00:46
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе
В Германии в авиакатастрофе погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено 31 марта в 23:04
Экономика
Минтруд назвал самые высокооплачиваемые профессии
Согласно исследованию, проведенному институтом Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Жителя Абакана поместили в психбольницу за убийство кошки
В Абакане сотрудники полиции задержали местного жителя, который при свидетелях жестоко убил кошку.
Обновлено в 03:00
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в полуфинальной серии плей-офф
Хоккеисты московского ЦСКА в понедельник на выезде уступили петербургскому СКА в третьем матче серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 15:52
Технологии
«Группа Тинькофф» создала суперкомпьютер
«Группа Тинькофф» (TCS Group Holding) создала суперкомпьютер и назвала его «Колмогоров» – в честь великого российского математика, рассказал «Ведомостям» представитель группы, в которую входят «Тинькофф банк», виртуальный оператор «Тинькофф мобайл», «Тинькофф страхование» и сеть «Тинькофф центр разработки».
Обновлено вчера в 16:51
Общество
Кириллу Серебренникову продлили домашний арест
Обновлено в 02:43
Политика
Порошенко обошел Зеленского в голосовании за рубежом
Второй тур выборов состоится 21 апреля с участием шоумена, лидера партии «Слуга народа» Владимира Зелинского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:19
Здоровье
Первых клещей поймали в черте города на Южном Урале
Жители Магнитогорска рассказали, что уже видели первых клещей.
Обновлено в 01:46
Транспорт
Свердловская ГИБДД остановила выдачу прав и регистрацию транспорта
В Госавтоинспекции сообщили о технических неполадках УГИБДД по Свердловской области сообщило о приостановке работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
Обновлено в 01:34
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Обновлено вчера в 18:44
Недвижимость
Российские новостройки продолжают дорожать
Самым дорогим российским городом по-прежнему остается Москва: средняя квартира в столичной новостройке обойдется в 12 миллионов рублей.
Обновлено в 03:20
Экономика
С 1 апреля социальные пенсии индексируются на 2 процента
В соответствии с постановлением Правительства РФ, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2019 года проиндексируют на 2%.
Обновлено 31 марта в 23:29
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено вчера в 10:29
Общество
Преподаватель из Озерска рассказал в блоге Навального о реальной зарплате педагогов
Преподаватель, работающий на полную ставку в вузе и на полставки в местном технологическом колледже, рассказал о своей реальной зарплате, которая не совпадает с прописанной в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:20
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36