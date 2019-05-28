Почти четверть россиян стали экономить на едеBFM.ru 00:29

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).

Почти четверть россиян стали экономить на еде

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