Общество
Почти четверть россиян стали экономить на едеBFM.ru 00:29
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
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Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
По итогам голосования болельщиков, лучшим игроком заключительного тура Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2018/19 стал нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов.
Обновлено в 02:37
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России были приняты новые правила обязательного медстрахования. С документом можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения.
Обновлено в 02:46
Политика
Путин призвал бороться с «несуразными» проверками бизнеса
Глава государства провел рабочую встречу с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым, который представил ежегодный доклад о положении дел с правами человека в области предпринимательской деятельности.
Обновлено вчера в 07:19
Экономика
Росстат: почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половина (48,2%) российских семей не могут приобрести товары длительного пользования, поскольку денег хватает только на еду и одежду, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 03:38
Здоровье
Российским школьникам захотели добавить новый предмет
Новый школьный предмет планируют внедрить в следующем году.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В Уфе врачи делали кесарево на траве женщине, выпавшей из окна роддома
Женщина и ребенок выжили после пережитого.В Уфе медики спасли молодую мать и новорожденного ребенка, которые случайно выпали из окна палаты в роддоме.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Приморье перевернулся автобус с китайцами, есть жертвы
В Уссурийске в Приморском крае перевернулся автобус, в котором находились более 40 граждан КНР, передает ТАСС сообщение источника в экстренных службах региона.
Обновлено в 02:43
Экономика
Рогозин назвал ситуацию с долгами Центра Хруничева угрозой нацбезопасности
Финансовая ситуация в Центре Хруничева угрожает национальной безопасности.
Обновлено в 01:14
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 02:40
Экономика
Названы причины взрывного роста цен на овощи
Цены на овощи открытого грунта - картофель, морковь, репчатый лук, белокочанную капусту - растут заметно быстрее, чем на все другие продукты.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
НХЛ собирает факты о видео с Кузнецовым
Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что его организация начала собирать факты произошедшего с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым, однако преждевременно называть это расследованием.
Обновлено в 02:22
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено вчера в 12:06
Общество
В Великобритании постоянно чихающий кот не может найти себе хозяев
В Великобритании кот по кличке Эллиот не может найти себе дом из-за хронического ринита, передает The Independent.
Обновлено вчера в 20:31
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 мая в 19:58
Армия и оружие
Украинская армия провела учения в Азовском море
Обновлено в 03:25
Политика
Медведев допустил расширение ЕАЭС
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может быть расширен, поскольку это открытое объединение, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 01:28
Шоу-бизнес
Изуродованное овчаркой лицо после пластики показала дочь Салтыковой
31-летняя Алиса Салтыкова в инстаграме призналась, что полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:54
Футбол
РФС в 2018 году потратил на сборные России более 2 миллиардов рублей
Согласно отчету, бюджет на расходы на сборные России составлял 1 миллиард 216,4 миллиона рублей.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Самолет не смог вылететь из Петербурга в Анталью из-за неполадок
Пассажирский самолет авиакомпании AZUR Air не смог вылететь из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге в турецкую Анталью по технической причине.
Обновлено в 02:54
Футбол
Зидан высказался о переходе Мбаппе в «Реал»
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался относительно информации о возможном переходе форварда "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе в стан "сливочных" в летнее трансферное окно, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:30
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал лично глава Минобороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну.
Обновлено в 02:01
Политика
На Украине обвинили Евросоюз в развале экономики
Подписав соглашение об ассоциации с ЕС, Киев согласился на заведомо невыгодные условия, которые губят украинскую экономику.
Обновлено вчера в 23:17
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на группу школьников
В японском городе Кавасаки неизвестный напал на группу школьников на остановке автобуса, сообщает Japan Times.
Обновлено вчера в 21:01
Гаджеты
Новый iPhone позволит подключать одновременно 2 пары AirPods
Обновлено в 03:27
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
На Урале объявлен в розыск подозреваемый в убийстве девушки
По факту гибели девушки возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 03:35
Общество
Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.
Обновлено в 01:42
Гаджеты
Huawei опровергла слухи об июньской презентации ОС Hongmeng
Ранее компания Huawei подтвердила, что новая операционная система для ее мобильных устройств проходит под кодовым названием Hongmeng.
Обновлено вчера в 01:22