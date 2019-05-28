Общество
Почти четверть россиян стали экономить на едеBFM.ru 00:29
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Читать в источнике
Оценить105
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:44, Ашберн
Происшествия
Подросток ударил школьницу топором
В городе Вольске Саратовской области ученик принес в школу топор и ударил им школьницу.
Обновлено в 04:29
Наука
Курение каннабиса ухудшает когнитивные способности подростков
Сотрудники Монреальского университета выяснили, что курение каннабиса угнетает когнитивные способности подростков и ухудшает их рабочую память.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Авиакомпании просят проверить SSJ-100 с нуля
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) обратилась к министру транспорта Евгению Дитриху с просьбой проверить SSJ-100 на соответствие сертификационным требованиям.
Обновлено в 02:15
Политика
В Косово полиция задержала гражданина России
В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Футбол
Причина-армянский флаг почему Мхитарян не поехал в Баку
Первый вице-президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян объяснил причины, по которым полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не поехал в Баку на финал Лиги Европы.
Обновлено вчера в 03:26
Политика
Прокуроры САП объявили Омеляну обвинения
Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.
Обновлено в 04:32
Общество
Владимир Соловьев назвал «козлищами» защитников сквера в Екатеринбурге
16 мая Соловьев в эфире программы «Полный контакт» на радио «Вести FM» впервые назвал бесами людей, выступающих против строительства храма в сквере в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
В Минобороны назвали сроки создания модернизированного вертолета Ка-52
Модернизированная с учетом сирийского опыта версия ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М — будет создана к 2022 году.
Обновлено в 02:52
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Подсчитан ущерб от космических аварий России
Отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы в России было осуществлено 11 аварийных пусков.
Обновлено в 04:37
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
Главный «вор в законе» Томской области арестован
По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Экономика
В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200
Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200.
Обновлено в 02:49
Футбол
РФС утвердил бюджет на 2019 год
Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки
Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.
Обновлено в 04:27
Общество
Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента
Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Футбол
Бундеслига стала самым результативным чемпионатом в топ-5 лиг Европы
В прошедшем сезоне в немецкой Бундеслиге забивали в среднем 3,18 гола за матч.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
ЖКХ
В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора
В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Экономика
На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века
На единственном российском месторождении изумрудов, находящемся на Среднем Урале, сделали очередную уникальную находку: работники Мариинского прииска добыли в шахте на глубине 260 метров редкий изумруд весом 1,6 килограмма.
Обновлено в 05:13
Общество
Фонд дикой природы запустил онлайн-трансляцию длительностью 450 лет
Всемирный фонд дикой природы запустил онлайн-трансляцию длительностью 450 лет.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского
Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В парке на севере Петербурга нашли тело младенца
В Петербурге местные жители нашли в парке в Калининском районе пакет, внутри находилось тело новорожденного ребенка.
Обновлено в 05:21
Энергетика
Прибыльность от продажи бензина на АЗС сократилась почти до нуля
Чистая прибыль от продажи бензина на АЗС и нефтебазах снизилась до околонулевых значений, сообщает РБК.
Обновлено в 00:34
Футбол
Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Футбол
Контракт Крыховяка с «Локомотивом» будет рассчитан на три года
«Контракт с Крыховяком будет заключен на три года», — передает слова Кикнадзе корреспондент Sport24 Артем Калинин.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32