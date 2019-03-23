Общество
Почти четверть россиян курят ежедневноКоммерсантъ 06:06
Оценить34
с чего всё началось
22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения. РБК ознакомился с результатами наблюдения.РБК03:43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае
Обновлено в 09:27
Происшествия
У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера
Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб
В Старом Осколе Белгородской области мужчина с ножом напал на полицейского и был застрелен, сообщает RT.
Обновлено в 09:31
Культура
Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт
Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика
WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии
Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес
Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти
Обновлено в 13:17
Футбол
Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета
Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Спорт
Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене
В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Морские пехотинцы провели учения в Дагестане
На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан проведены первые двусторонние батальонные тактические учения (БТУ) новых подразделений полка морской пехоты Каспийской флотилии.
Обновлено в 08:33
Происшествия
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL
Обновлено в 12:57
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Спорт
IBU признал Павлову лучшим новичком сезона
Международный союз биатлонистов (IBU) признал Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 10:15
Политика
В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу
В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Судане загорелся президентский дворец
Обновлено в 12:41
Происшествия
ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии
Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Политика
Делегация Китая посетит США для торговых переговоров 3 апреля
Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ посетит Вашингтон для запланированных с 3 апреля переговоров об урегулировании двусторонних споров в сфере торговли.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие
National Interest сравнил Су-57 и F-35
Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого»
Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.
Обновлено в 09:14
Спорт
Сборная России опротестовала действия норвежской лыжницы Йохауг
Сборная России по лыжным гонкам подала протест на действия норвежской лыжницы Терезы Йохауг во время гонки с общего старта в программе этапа Кубка мира.
Обновлено в 14:02
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие
МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО
"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Футбол
Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок
Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено в 14:23
Происшествия
В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия
В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.
Обновлено в 05:28
Религия
«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме
На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.
Обновлено в 09:37
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в мусульманском наряде устроила фотосессию в Абу-Даби
Как отметила Анфиса Чехова, в Абу-Даби она сделала очень много красивых фотографий на фоне пустыни, поэтому не смогла выбрать из них самые привлекательные.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Началась церемония прощания с Юлией Началовой
В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено 21 марта в 05:58
Армия и оружие
Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео
Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Политика
Суд запретил передачу думского мандата Грудинину
В Центризбиркоме России сообщили, что суд в Москве отказался передавать мандат депутата Госдумы коммунисту и экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину.
Обновлено в 11:57