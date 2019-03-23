Общество

Почти четверть россиян курят ежедневноКоммерсантъ 06:06

По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
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с чего всё началось

Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком

22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения. РБК ознакомился с результатами наблюдения.
РБК03:43

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Почти четверть россиян курят ежедневно

Коммерсантъ06:06

«Привычка и отсутствие силы воли»: Росстат узнал, почему курит каждый пятый в стране

Царьград05:48

Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком

РБК03:43

Стало известно, почему россияне курят

РЕН ТВ04:02

Подсчитано число российских курильщиков

Lenta.ru04:22

Росстат подсчитал число российских курильщиков

Говорит Москва03:47

Подсчитано число курильщиков в России

Телеканал 360°05:46
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Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Красноярском крае

Обновлено в 09:27
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Вор с ножом напал на полицейского в Старом Осколе и погиб

В Старом Осколе Белгородской области мужчина с ножом напал на полицейского и был застрелен, сообщает RT.
Обновлено в 09:31
Культура

Наталья Орейро попросила у Путина российский паспорт

Уругвайская актриса и певица Наталья Орейро публично попросила у российского президента Владимира Путина паспорт страны.
Обновлено в 06:05
Политика

WP: позиция Болтона повлияла на переговоры России и США по Сирии

Переговоры России и США о возобновлении соглашения о прекращении огня «в значительной степени потерпели крах» в связи с позицией помощника американского лидера по национальной безопасности Джона Болтона по выводу войск США.
Обновлено в 14:40
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Происшествия

Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 11:28
Футбол

Фанат «Спартака» вступил в конфликт с Бариновым на борту самолета

Как сообщает Чемпионат, в самолете произошел конфликт с участием полузащитника сборной России Дмитрием Бариновым и болельщиком Спартака.
Обновлено в 07:22
Спорт

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене

В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Морские пехотинцы провели учения в Дагестане

На горном полигоне Аданак в Республике Дагестан проведены первые двусторонние батальонные тактические учения (БТУ) новых подразделений полка морской пехоты Каспийской флотилии.
Обновлено в 08:33
Происшествия

В Москве из-за угрозы взрыва эвакуирован ТЦ XL

Обновлено в 12:57
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Спорт

IBU признал Павлову лучшим новичком сезона

Международный союз биатлонистов (IBU) признал Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 10:15
Политика

В Лондоне прошёл марш за второй референдум по брекситу

В Лондоне прошёл марш с требованием провести второй референдум о выходе Великобритании из Европейского союза, сообщает Sky News.
Обновлено в 11:28
Происшествия

В Судане загорелся президентский дворец

Обновлено в 12:41
Происшествия

ОМОН ворвался к пенсионеру из-за 1,5 тысячи доплаты к пенсии

Общая сумма ущерба насчитывает 22 тысячи рублей, соощает Znak.com 21 марта утром к пенсионеру с обыском пришло от 8 до 10 человек.
Обновлено в 04:53
Политика

Делегация Китая посетит США для торговых переговоров 3 апреля

Китайская делегация во главе с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ посетит Вашингтон для запланированных с 3 апреля переговоров об урегулировании двусторонних споров в сфере торговли.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

National Interest сравнил Су-57 и F-35

Американское издание National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Трехлетняя дочь Климовой полюбила «парня молодого»

Актриса выложила в Instagram видео с участием своей трехлетней дочери.
Обновлено в 09:14
Спорт

Сборная России опротестовала действия норвежской лыжницы Йохауг

Сборная России по лыжным гонкам подала протест на действия норвежской лыжницы Терезы Йохауг во время гонки с общего старта в программе этапа Кубка мира.
Обновлено в 14:02
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Футбол

Кузяев повредил мениск и выбыл на неопределённый срок

Полузащитник «Зенита» и сборной России по футболу Далер Кузяев, получивший травму в отборочном матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии, выбыл на неопределённый срок из-за повреждения мениска.
Обновлено в 14:23
Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия

В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.
Обновлено в 05:28
Религия

«Совсем страх Божий потеряли?»: Сергей Безруков ответил противникам храма-на-драме

На что Безруков ответил постом о важности храма, исторической справедливости и гневной тирадой в адрес противников строительства.
Обновлено в 09:37
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова в мусульманском наряде устроила фотосессию в Абу-Даби

Как отметила Анфиса Чехова, в Абу-Даби она сделала очень много красивых фотографий на фоне пустыни, поэтому не смогла выбрать из них самые привлекательные.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

Началась церемония прощания с Юлией Началовой

В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.
Обновлено 21 марта в 05:58
Армия и оружие

Испытания редкого самолета ВМФ России попали на видео

Надпись "Черноморский флот" свидетельствует о приписке этого самолета к базе ВМФ России в Краснодарском крае.
Обновлено в 05:40
Политика

Суд запретил передачу думского мандата Грудинину

В Центризбиркоме России сообщили, что суд в Москве отказался передавать мандат депутата Госдумы коммунисту и экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину.
Обновлено в 11:57
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