Почти четверть россиян курят ежедневноКоммерсантъ 06:06

22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения. РБК ознакомился с результатами наблюдения.

с чего всё началось

По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.

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