Общество
Почти четверть россиян курят ежедневноКоммерсантъ 06:06
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с чего всё началось
22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения. РБК ознакомился с результатами наблюдения.РБК03:43
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Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матче
Обновлено в 07:02
Общество
Власти района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе
Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны на работе и подключать электрические чайники.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом
Обновлено в 05:46
Хоккей
Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»
Обновлено в 07:44
Политика
Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 8 апреля.
Обновлено в 05:48
Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Экономика
Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Политика
В Париже задержали более 30 человек в ходе протестов «желтых жилетов»
Как сообщалось, в минувшую субботу акция "желтых жилетов" в Париже переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, были задержаны более 40 человек, пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки
Обновлено вчера в 14:20
Спорт
В Холменколлене состоятся биатлонные гонки преследования
На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене пройдут две гонки преследования.
Обновлено вчера в 21:34
Политика
Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве
Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве перед началом акции националистов улицы патрулируют 1,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.
Обновлено в 08:48
Политика
Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года
В свою очередь, рейтинг неодобрения деятельности главы государства снизился до минимальных значений и составил 26,2 процента.
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Митрополит Иларион позвал чиновников в реальный мир
Свою точку зрения митрополит Иларион разъяснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", прокомментировав недавнее скандальное заявление депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева.
Обновлено в 08:32
Спорт
Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест
Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех.
Обновлено в 08:48
Гаджеты
Intel закрывает проект по созданию мини-компьютера Compute Card
В корпорации Intel приняли окончательное решение относительно перспектив разработки модулей Compute Card, в результате чего работы прекращаются.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
Черчесов: «Головин сам понимает, что совершил глупость»
Утром поговорили с Александром спокойно, потому что он сам понимает, что совершил глупость.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой
Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Наука
Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода
Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено 20 марта в 16:00
Политика
МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве
В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России
Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России.
Обновлено в 04:35
Политика
Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры
Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 07:36
Футбол
На матче «Зенит» – «Аустрия» ожидается до 40 тысяч зрителей
Сегодня «Зенит» сыграет в товарищеском матче с «Аустрией». На «Газпром Арене» ожидается до 40 тысяч зрителей.
Обновлено в 06:42
Общество
В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола
"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище в Липецкой области
Пожар в овощехранилище под Липецком унес жизни четырех человек.
Обновлено в 04:20