Общество

Почти четверть россиян курят ежедневноКоммерсантъ 06:06

По данным Росстата, на которые ссылается РБК, 22,5% россиян курят каждый день.
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с чего всё началось

Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком

22,5% россиян курят ежедневно, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) по итогам выборочного наблюдения поведенческих факторов, влияющих на здоровье населения. РБК ознакомился с результатами наблюдения.
РБК03:43

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Почти четверть россиян курят ежедневно

Коммерсантъ06:06

Подсчитано число российских курильщиков

Lenta.ru04:22

Подсчитано число курильщиков в России

Телеканал 360°05:46

Стало известно, почему россияне курят

РЕН ТВ04:02

«Привычка и отсутствие силы воли»: Росстат узнал, почему курит каждый пятый в стране

Царьград05:48

Росстат подсчитал число российских курильщиков

Говорит Москва03:47

Каждый пятый россиянин оказался заядлым курильщиком

РБК03:43
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Политика

В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров

Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Сокол» в товарищеском матче

Обновлено в 07:02
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Власти района Татарстана отменили запрет заряжать телефоны на работе

Исполком Балтасинского района Татарстана отменил запрет сотрудникам бюджетных учреждений заряжать телефоны на работе и подключать электрические чайники.
Обновлено в 08:08
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

Все пострадавшие доставлены в больницы с признаками острой кишечной инфекции, однако состояние отравившихся преимущественно легкой степени, тяжелых случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Мать Ксении Собчак рассказала об отношениях с Виторганом

Обновлено в 05:46
Происшествия

На экс-главу областного ГИБДД Сергея Штельмаха завели уголовное дело

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Хоккей

Якуб Коварж объявил об уходе из «Автомобилиста»

Обновлено в 07:44
Политика

Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана 8 апреля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил встречу президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана 8 апреля.
Обновлено в 05:48
Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:34
Экономика

Шнуров отказался от развития интернет-магазина из-за скачков рубля

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью телеканалу РБК рассказал, что не стал развивать запущенный им в 2014 году бренд мужской одежды из-за скачка курса валют.
Обновлено в 05:19
Политика

В Париже задержали более 30 человек в ходе протестов «желтых жилетов»

Как сообщалось, в минувшую субботу акция "желтых жилетов" в Париже переросла в столкновения манифестантов с полицией и серьезные беспорядки, были задержаны более 40 человек, пострадали бутики известных фирм, рестораны, в том числе разгромлен знаменитый ресторан Fouquet's.
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Дайнеко пострадала из-за врачебной ошибки

Обновлено вчера в 14:20
Спорт

В Холменколлене состоятся биатлонные гонки преследования

На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене пройдут две гонки преследования.
Обновлено вчера в 21:34
Политика

Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве

Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве перед началом акции националистов улицы патрулируют 1,5 тысячи полицейских и военнослужащих Национальной гвардии.
Обновлено в 08:48
Политика

Рейтинг одобрения деятельности Путина достиг максимума с начала года

В свою очередь, рейтинг неодобрения деятельности главы государства снизился до минимальных значений и составил 26,2 процента.
Обновлено вчера в 11:44
Здоровье

Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России

Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 17:14
Общество

Митрополит Иларион позвал чиновников в реальный мир

Свою точку зрения митрополит Иларион разъяснил в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24", прокомментировав недавнее скандальное заявление депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева.
Обновлено в 08:32
Спорт

Загитова после победы на ЧМ до пяти утра сдавала допинг-тест

Российская фигуристка Алина Загитова после победы на чемпионате мира в японской Сайтаме долго сдавала допинг-тест, поэтому ещё не успела осмыслить свой успех.
Обновлено в 08:48
Гаджеты

Intel закрывает проект по созданию мини-компьютера Compute Card

В корпорации Intel приняли окончательное решение относительно перспектив разработки модулей Compute Card, в результате чего работы прекращаются.
Обновлено вчера в 15:43
Футбол

Черчесов: «Головин сам понимает, что совершил глупость»

Утром поговорили с Александром спокойно, потому что он сам понимает, что совершил глупость.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В бизнес-центре в Москве произошла драка со стрельбой

Полиция задержала несколько человек, устроивших драку со стрельбой в бизнес-центре в Москве, возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:49
Наука

Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода

Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.
Обновлено 20 марта в 16:00
Спорт

Фигурист Коляда заявил, что не ставил задачу что-либо доказывать на ЧМ

Обновлено в 07:31
Политика

МВД и организаторы оценили число участников митинга КПРФ в Москве

В Москве на митинге помимо Зюганова присутствовали депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и бывший кандидат в президенты России, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес

Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России

Звезда скандальной телестройки «Дом-2» Маргарита Агибалова ради жилья на Кипре продала 2 квартиры в России.
Обновлено в 04:35
Политика

Мединский ответил на призыв Шнурова разогнать Минкультуры

Государственные учреждения, занимающиеся культурой, есть во всех странах, заявил министр культуры Владимир Мединский в ходе открытого интервью, которое дал журналистке Софико Шеварднадзе.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Голый пассажир в «Домодедово» пытался проникнуть на борт самолета

Обновлено в 05:34
Футбол

На матче «Зенит» – «Аустрия» ожидается до 40 тысяч зрителей

Сегодня «Зенит» сыграет в товарищеском матче с «Аустрией». На «Газпром Арене» ожидается до 40 тысяч зрителей.
Обновлено в 06:42
Общество

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в овощехранилище в Липецкой области

Пожар в овощехранилище под Липецком унес жизни четырех человек.
Обновлено в 04:20
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