Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактомИзвестия 10:44
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такие цифры она озвучила в ходе совещания с властями Ставропольского края в понедельник, 8 июля.
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