Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такие цифры она озвучила в ходе совещания с властями Ставропольского края в понедельник, 8 июля.

Происшествия Сын владельца колбасных заводов разбился на мотоцикле в ДТП в Москве Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр погиб в ночь на 8 июля в центре Москвы.

Экономика Госдума заслушает отчет Кудрина о работе Счетной палаты Сегодня, 9 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин отчитается о работе аудиторов за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.

Происшествия В центре Москвы произошло вооружённое ограбление Как сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД, у водителя автомобиля похитили сумку с деньгами и документами.

Культура Новая «Боль» в старых стенах Новая «Боль» в старых стенах С 5 по 7 июля на территории московского Культурного центра ЗИЛ прошел пятый фестиваль современной независимой музыки «Боль».

Музыка Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия» Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.

Происшествия Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов Супруг кассира из Башкирии, задержанной по подозрению в хищении более 20 миллионов рублей в банке, утверждает, что проиграл украденные деньги в азартных играх.

Общество В Вашингтоне затопило Белый дом и метро Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.

Экономика «Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.

Футбол Неймар вернется в «Пари Сен-Жермен» 15 июля Неймар да Силва Сантос, отец футболиста Неймара, заявил, что его сын вернется в расположение "Пари Сен-Жермен" 15 июля.

Игры Синдел появится в Mortal Kombat 11 В список бойцов, планируемых к добавлению в игру Mortal Kombat 11, имеется небезызвестная «девушка-молния» по имени Синдел, которая покорила сердца многих геймеров по предыдущим частям культового файтинга.

Музыка Стинг отменил выступление в Бельгии из-за проблем со здоровьем Британский певец Стинг не сможет выступить на джазовом фестивале в Бельгии по состоянию здоровья.

Происшествия Семья из Курска отсудила у Минфина 2 млн рублей за исчезнувший клад В понедельник суд встал на сторону Галины и Александра Снегиревых и обязал Минфин выплатить им в общей сложности 2,2 млн рублей - 50% от стоимости клада.

Космос Судный день: установлена новая дата конца света Эксперты уверены, что Судный день настанет 12 июля. А виновницей станет планета-убийца под названием Нибиру.

Общество Собянин открыл переход с траволаторами для посетителей «Острова мечты» Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по надземному переходу через проспект Андропова, который соединил бизнес-инкубатор, станцию метро "Технопарк" и строящийся парк развлечений "Остров Мечты".

Политика В Тбилиси начались столкновения между митингующими В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.

Здоровье Почему РПЦ и Минздрав не смогут договориться о запрете абортов Если предложение РПЦ будет принято государством, аборты и некоторые распространенные медицинские процедуры фактически окажутся под запретом.

Политика «Рустави 2» отказался увольнять обругавшего Путина журналиста Руководство грузинского телеканала «Рустави-2» не будет увольнять журналиста Георгия Габунию, который оскорбил президента России Владимира Путина в прямом эфире.

Происшествия Ветеран войны умерла после разбойного нападения в Новгородской области Ветеран Великой Отечественной войны скончалась в больнице спустя несколько дней после разбойного нападения и жестокого избиения.

Авто «Группа ГАЗ» защитила репутацию в суде В суде обязали ответчика опровергнуть ложные сведения, распространив для СМИ новое письмо.

Технологии Эксперты назвали способы кражи денег с банковских счетов россиян Эксперты Центробанка назвали основные методы похищения средств с банковских счетов россиян.