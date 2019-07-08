Экономика

Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактомИзвестия 10:44

Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такие цифры она озвучила в ходе совещания с властями Ставропольского края в понедельник, 8 июля.
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Почти 80% минеральной воды в российских магазинах оказалось контрафактом

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Валентина Матвиенко
Российский политик
Российский политик, дипломат. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации с 21 сентября 2011 года, представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Правительство Санкт-Петербурга.
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