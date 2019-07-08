Экономика
Почти 80% минеральной воды оказалось контрафактомИзвестия вчера в 10:44
Доля контрафактной минеральной воды на прилавках российских магазинов уже приблизилась к 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такие цифры она озвучила в ходе совещания с властями Ставропольского края в понедельник, 8 июля.
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Политика
Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на выходку грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави 2".
Обновлено вчера в 14:29
Происшествия
Муж сбежавшей кассирши проиграл украденные миллионы рублей
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Авто
Renault обновила Duster первого поколения
Что касается технических данных, то обновленный Renault Duster также будет комплектоваться 1,5-литровыми бензиновым и дизельным моторами, пару которым составит 5-скоростная МКПП или 6-ступенчатая АКПП.
Обновлено 07 июля в 06:27
Происшествия
66% россиян сочли обычной практикой подбрасывание полицией наркотиков
Подбрасывание полицейскими наркотиков и фальсификация дел против неугодных — обычная практика в сегодняшней России, считают 66% опрошенных.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Журналиста обвинили в воздействии на подсознание
Суд впервые рассмотрит дело о злоупотреблении свободой информации В городской суд Якутска направлено дело по обвинению журналиста еженедельника «Якутск вечерний» Михаила Романова в злоупотреблении свободой информации (п. 1 ст. 13.15 КоАП РФ).
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Россияне пострадали в ДТП с маршруткой в Абхазии
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Здоровье
Как врачи «вытаскивают» подростков, оказавшихся на грани самоубийства
"Запрещены смартфоны и агрессивный макияж" Как врачи "вытаскивают" подростков, оказавшихся на грани самоубийства Мария Семенова Клиника кризисной помощи для подростков при центре психического здоровья имени Сухаревой — место, где уютные кресла-мешки и разбросанные по полу баночки с краской соседствуют с наглухо запертыми дверьми и строгим запретом на смартфоны, кроссовки, крестики на шее.
Обновлено в 01:00
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Вода добралась и до Белого дома, сотрудники выставили фотографии подтопленных кабинетов в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:57
Политика
В охваченном протестами Тбилиси начались столкновения
Обновлено вчера в 14:43
Экономика
Томские приставы арестовали тонну пива за долги по налогам
Судебные приставы в счет погашения налоговых платежей наложили арест почти на тонну пива, принадлежащую производителю алкогольных напитков в Кожевниковском районе Томской области Как сообщили НИА Томск, в пресс-службе ведомства, организация задолжала в бюджеты разных уровней более 100 млн рублей.
Обновлено вчера в 22:18
Наука
Российский экраноплан «Чайка» станет универсальным транспортом
Спроектированный в России экраноплан «Чайка» сможет базироваться на воде, на берегах с небольшим уклоном и на аэродромах.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
В Японии гроздь винограда продали за 11 тысяч долларов
Необычный сорт был выведен в префектуре Исикава. В этом году на аукционах планируют продать 26 тысяч гроздей такого винограда.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Поставки С-400 Индии могут завершить к 2025 году
Россия надеется получить от Индии аванс за комплексы С-400 до конца года, в этом случае поставки могут начаться в 2020-м, а завершиться к 2025 году, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Владимир Дрожжов.
Обновлено в 02:05
Экономика
Сбербанк смотрит в сторону от «Яндекс.Маркета»
Конъюнктура Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило 8 июля издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную
В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Футбол
Полуголой Волански не дали выбежать на поле в финале Кубка Америки
22-летняя американская модель Кинси Волански была поймана охранниками при попытке выйти на поле в финале Кубка Америки.
Обновлено вчера в 20:39
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика
Миллиардер и более 100 долларовых миллионеров живут в Новосибирске
Один миллиардер и более 100 долларовых миллионеров живут в Новосибирске и области.
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Роскачество выявило следы антибиотиков в бургерах
Роскачество провело спецпроект по исследованию бургеров и обнаружило в них следы антибиотиков, однако их количество было незначительным и не превышало установленные техрегламентом нормы.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Кабардино-Балкарии ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества
Руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного сообщества взяточников, под стражей 14 офицеров, еще один сбежал, сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Владимир Путин прилетит в Екатеринбург всего на один день
Обновлено вчера в 17:04
Транспорт
В Шереметьево озвучили меры по устранению неполадок при выдаче багажа
В аэропорту "Шереметьево" на пресс-брифинге подвели итоги и определили меры для устранения неполадок при выдаче багажа, сообщила глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захарова.
Обновлено вчера в 17:47
Общество
Роструд уточнил, когда работнику могут отказать в отпуске
Как пишет "Российская газета", в ведомстве пояснили, что возникают ситуации, когда отпуск сотрудника может оказать плохое влияние на работу предприятия, в таком случае работодатель может перенести отпуск с согласия работника на следующий год.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Пропавшая в Приморье девочка спала на улице в обнимку с котенком
В Приморском крае в поселке Трудовое под Владивостоком полиция обнаружила пропавшую восьмилетнюю девочку.
Обновлено в 01:41
Культура
Сергей Шнуров станет ведущим шоу «Форт Боярд»
В понедельник, 8 июля, стало известно о том, что лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров станет ведущим шоу "Форт Боярд".
Обновлено вчера в 13:35
Интернет
Instagram ввел новые функции для защиты пользователей от оскорблений
Социальная сеть Instagram вводит новые функции, направленные на борьбу с оскорблениями в интернете, сообщается на сайте компании.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол
«Сампдория» предложила «Зениту» взять в аренду Ригони
Обновлено в 01:20
Финансы
Эксперты предупредили о возможном дефолте США в сентябре
США могут столкнуться с дефолтом уже в начале сентября из-за слишком низких налоговых поступлений, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на доклад Центра двухпартийной политики (BPC).
Обновлено вчера в 22:53
Политика
Глава администрации Гонконга оценила законопроект об экстрадиции
Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что законопроект об экстрадиции, который вызвал волну протестов, «мёртв», сообщает CNBC.
Обновлено в 00:09