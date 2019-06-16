Общество
Почти 80% электронных виз в Россию выдано гражданам КитаяТАСС 07:47
Россия выдала порядка 85 тыс. электронных виз для въезда в страну через свободный порт Владивосток.
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Космос
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