Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акцияхРБК 05:18

Большинство респондентов согласились с тем, что митинг нужно было разогнать, следует из материалом, опубликованных на сайте ВЦИОМ. «61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом — 69%», — указывает социологическая организация.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:28, Ашберн
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Трамп по телефону предложил Путину помощь в тушении лесных пожаров

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Культура

Умерла певица Александра Стрельченко

Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
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Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

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Гаджеты

Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках

«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
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Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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Армия и оружие

Столтенберг рассказал об ответе НАТО на распад ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) мерами в сфере ПРО.
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Политика

Глава офиса Зеленского назвал провокацией публикацию своего заявления

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан назвал провокацией спецслужб публикацию своего заявления об увольнении в интернете, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:50
Общество

Близнецам нужно отдохнуть, а Девам благоволит удача

Для остальных Весов день будет вполне обычным и не предвещает больших перемен.
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Обновлено в 10:08
Авто

Представлена базовая версия электрокроссовера Audi e-tron

На полном заряде Audi e-tron 50 quattro проедет до 300 км. Также базовую версию лишили системы кратковременного увеличения мощности.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия

Преемника лидера криминального мира Япончика зарезали в Запорожье

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Происшествия

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Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
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Шоу-бизнес

В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова

В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
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Армия и оружие

Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае

Применение самолётов и вертолётов Минобороны РФ для тушения природных пожаров позволило ликвидировать задымление в городах Красноярского края, заявил в пятницу заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских, есть жертвы

В Сургуте мужчина с ножом напал на двух полицейских, которые пытались его задержать.
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Космос

Путеводитель в мир космоса. 2 августа увлекательный парк открывает свои двери в Магнитогорске

Магнитогорцев ждет увлекательное путешествие в уникальном парке приключений «Космодрайв».
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Армия и оружие

ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины

Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «воздух-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Музыка

Maruv выпустила новую песню на русском языке

Украинская певица Maruv записала новую песню на русском языке под названием "Между нами".
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Происшествия

В Москве осудили бизнесмена, требовавшего встречи с Золотовым у Кремля

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима Дмитрия Шалая, якобы угрожавшего взорвать газовый баллон у Кремля и сдавшегося после встречи с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 09:28
Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация раньше называлась Советским Союзом.
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Футбол

Ларссон в присутствии Федуна проводит первую тренировку в «Спартаке»

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В Киеве обрушилась часть Паркового моста

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Суд арестовал первого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

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В Петербурге в ДТП на КАД погибла семилетняя девочка

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