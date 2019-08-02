Об акции протеста, которая прошла 27 июля 2019 года в Москве, известно подавляющему большинству москвичей (83%), среди россиян показатель составляет 59%. В целом 58% москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян показатель – ниже (39%).

с чего всё началось

Большинство респондентов согласились с тем, что митинг нужно было разогнать, следует из материалом, опубликованных на сайте ВЦИОМ. «61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом — 69%», — указывает социологическая организация.

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Энергетика Суд занял сторону ЛУКОЙЛа в споре с «Роснефтью» о цене перевалки нефти Спор между «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом о ставке перевалки через терминал Варандей длится с 2017 года.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Происшествия «Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».

Экономика ПФР пересчитает выплаты работающим пенсионерам Пенсионный фонд России с 1 августа начнет перерасчет страховых выплат тем пенсионерам, которые работали в 2018 году.

Политика Глава офиса Зеленского прокомментировал своё заявление об отставке Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подтвердил, что написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Происшествия На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.

Общество Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.

Политика В администрации США объявили о новых санкциях против России США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.

Политика В Белом доме заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией В Вашингтоне заявили, что не боятся гонки вооружений с Россией после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, так как у президента США Дональда Трампа хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным.

Политика Япония исключила Южную Корею из «белого списка» торговых партнёров Кабинет премьер-министра Синдзо Абэ утвердил планы по исключению Южной Кореи из "белого списка" стран, что повысило ставки дипломатическом скандале между соседями, который включает историю предыдущего военного времени, а также торговую политику.

Футбол РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком» Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".

Общество Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.

Экономика РБК: «Первый канал» ушел в минус на 6,8 миллиардов рублей в 2018 году РБК проанализировал доступную отчетность федеральных телеканалов по РСБУ за 2018 год из базы СПАРК и выяснил, что наибольшую выручку в 2018 году продемонстрировало АО «Первый канал» — свыше 32,8 миллиардов рублей.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова рассекретила имя младшего сына «Получается, что я просто провожу с сыновьями больше времени, занимаюсь уходом за ними, забочусь, а папа зарабатывает деньги, поэтому общается с ними не так много, но зато качественно и ярко», — подметила Мельникова, сообщает издание «Мел».

Наука Анализ крови на 94% точен при выявлении ранней болезни Альцгеймера Анализ крови поможет определить тех людей, у кого началась болезнь Альцгеймера прежде чем возникают симптомы.

Футбол «Спартак» договорился о трансфере Тиля "Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Происшествия В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.

Происшествия Более 130 участников незаконной акции в центре Москвы 27 июля оказались уклонистами Более 130 человек, задержанных в Москве во время акции 27 июля, уклонялись от прохождения военной службы, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Музыка Катамадзе отменила концерт в Москве Грузинская певица Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, запланированный на 27 марта 2020 года в концертном зале Vegas City Hall, сообщает РИА Новости.

Здоровье Онищенко призвал не делать «супертрагедию» из нашествия тропических клопов Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко дал рекомендации москвичам по поводу того, что делать, если в жилище обнаруживаются клопы.