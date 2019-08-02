Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акцияхРБК 05:18

Большинство респондентов согласились с тем, что митинг нужно было разогнать, следует из материалом, опубликованных на сайте ВЦИОМ. «61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом — 69%», — указывает социологическая организация.
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с чего всё началось
По итогам опроса
, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о несанкционированной акции протеста, которая состоялась 27 июля 2019 года в Москве, каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением МГИК отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения.
Взгляд.ру05:16

Подробнее о событии

Эксперт объяснила результаты опроса москвичей об акциях протеста

Взгляд.ру05:16

Почти 70% россиян поддерживают действия властей при незаконных акциях – ВЦИОМ

Москва 2404:28

ВЦИОМ: почти 70% россиян одобрили жесткие действия властей при разгоне акции 27 июля

Новая газета04:51

ВЦИОМ: 69% россиян одобряет разгон незаконной акции протеста в Москве

Национальная служба новостей05:35

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

РБК05:18

Около 70% респондентов ВЦИОМ считают, что несанкционированные акции нужно жестко пресекать

ТАСС04:05

Большинство россиян поддержали жесткие меры во время беспорядков в Москве

Lenta.ru03:58
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Общество

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Политика

МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Гаджеты

Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука

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Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

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Обновлено в 05:31
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
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Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Происшествия

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
Обновлено в 05:17
Политика

Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК

Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Обновлено вчера в 22:15
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Третичная структура белка PLK1 /©Wikimedia Commons Авторы исследования считают, что идентификация новой роли, которую играет PLK1, может помочь клиницистам разработать методы лечения рака, которые лучше нацелены на быстрорастущие клетки.
Обновлено 31 июля в 14:18
Технологии

Walmart выпустит свою криптовалюту вслед за Facebook

Гигант розничной торговли Walmart намерен выпустить собственную криптовалюту, которая должна стать конкурентом Libra от Facebook.
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Общество

Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море

Обновлено в 04:47
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье

По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Экономика

Дмитрий Медведев назначил срок принятия закона о криптовалютах

Сроки принятия законопроекта «О цифровых финансовых активах» неоднократно переносили.
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Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.
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Финансы

Денежная база в России снизилась с 19 по 26 июля на 108,5 млрд рублей

На 19 июля денежная база в России равнялась 10547,5 млрд рублей. Таким образом, за период она снизилась на 1,03%, или на 108,5 млрд рублей.
Обновлено в 04:08
Авто

Renault Duster получил новый мотор

Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
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Экономика

Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Трамп предложил Путину помочь потушить лесные пожары в Сибири

В беседе, которая прошла по инициативе американского лидера, собеседник предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено вчера в 00:02
Общество

Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее

Обновлено в 04:16
Футбол

«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона

Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
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Кино

В Сети появился трейлер военной драмы «1917» с Камбербэтчем

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Общество

Прокуратура вынесла предостережение Соболь в связи с акцией 3 августа

Прокуратура Москвы вынесла предупреждение юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь в связи с планами провести несогласованную акцию протеста 3 августа.
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Шоу-бизнес

В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 05:00
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Сургуте.
Обновлено в 01:05
Авто

Ателье AC Schnitzer показало улучшенный BMW X5

Новое поколение баварского кроссовера BMW X5 получило пакет доработок.
Обновлено в 05:30
Политика

Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
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