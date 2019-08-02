Об акции протеста, которая прошла 27 июля 2019 года в Москве, известно подавляющему большинству москвичей (83%), среди россиян показатель составляет 59%. В целом 58% москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян показатель – ниже (39%).

с чего всё началось

Большинство респондентов согласились с тем, что митинг нужно было разогнать, следует из материалом, опубликованных на сайте ВЦИОМ. «61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом — 69%», — указывает социологическая организация.

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

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