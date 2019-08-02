Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акцияхРБК 05:18

Большинство респондентов согласились с тем, что митинг нужно было разогнать, следует из материалом, опубликованных на сайте ВЦИОМ. «61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом — 69%», — указывает социологическая организация.
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с чего всё началось

Выборы в Мосгордуму и акции протеста: общественная оценка

Об акции протеста, которая прошла 27 июля 2019 года в Москве, известно подавляющему большинству москвичей (83%), среди россиян показатель составляет 59%. В целом 58% москвичей считают, что акция протеста была несогласованной. Среди россиян показатель – ниже (39%).
ВЦИОМ11:00

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Почти 70% россиян поддерживают жесткие меры властей на незаконных акциях

РИА Новости12:31

Политолог: Люди, которые устраивают беспорядки, нарушают нормальную жизнь города

Вечерняя Москва09:41

Большинство москвичей поддержало действия властей в ситуации с незаконными акциями

Взгляд.ру03:27

ВЦИОМ провел опрос о выборах в Мосгордуму. В обоих вариантах у кандидатов есть нарушения

Дождь06:31

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

РБК05:18

ВЦИОМ: почти 70% россиян одобрили жесткие действия властей при разгоне акции 27 июля

Новая газета04:51

Почти 70% россиян поддерживают действия властей при незаконных акциях – ВЦИОМ

Москва 2404:28
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Политика

Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

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Происшествия

Воровка под видом принцессы из ОАЭ обокрала ювелирный магазин в Париже

Обновлено в 11:50
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Политика

МИД объявил о прекращении действия ДРСМД

Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.
Обновлено в 04:43
Политика

Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию

Президент США Дональд Трамп рассказал, что СССР прекратил свое существование из-за переименования в Россию.
Обновлено в 10:15
Финансы

Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Экономика

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено в 14:19
Футбол

ЦСКА отклонил предложение «Кристал Пэлас» о покупке Чалова

Московский ЦСКА отклонил предложение английского клуба «Кристал Пэлас» о покупке нападающего Фёдора Чалова.
Обновлено в 08:55
Общество

Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа

Обновлено в 11:28
Армия и оружие

Командование ВСУ срочно вывело бригаду десантников из Донбасса

В ЛНР сообщили, что причиной вывода силовиков стали случаи хищений оружия и военного имущества Командование ВСУ приняло решение о срочном выводе из Донбасса 25-ой отдельной воздушно-десантной бригады, сообщили в пресс-службе управления Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 14:09
Интернет

Apple перестала прослушивать запросы пользователей к Siri

Apple приостанавливает программу по контролю качества Siri.
Обновлено в 02:28
Кино

Стало известно, что покажут студии Disney на фан-выставке D23 Expo 2019

Стало известно, что покажут на предстоящей выставке D23 Expo 2019 такие кинокомпании, как Disney, Pixar, Marvel и Lucasfilm.
Обновлено в 13:08
Путешествия

Первый морской туристический маршрут соединил Крым и Кубань

Крым и Краснодарский край соединил первый морской туристический маршрут "Паруса Боспора" продолжительностью пять-восемь дней.
Обновлено в 06:08
Баскетбол

Сборная России разгромила Иорданию на турнире в Москве с разницей +40

Сборная России в матче международного турнира в Москве разгромила Иорданию со счетом 111:71.
Обновлено в 14:51
Происшествия

Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия

Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Шоу-бизнес

Безруков в День ВДВ отправился на морскую рыбалку

Обновлено в 12:08
Политика

В администрации Трампа объяснили введение новых санкций против России

США вводят новые санкции против России в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, так как Москва не предоставила Вашингтону гарантий неиспользования химического оружия, сообщают «РИА Новости» и Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
Обновлено в 09:26
Происшествия

СК нашел 134 уклониста от армии среди задержанных на митинге в Москве

Обновлено в 13:10
Общество

Названы российские регионы с наибольшим числом абортов

Названы российские регионы, в которых в 2018 году было сделано наибольшее число абортов.
Обновлено вчера в 23:56
Игры

Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store

Обновлено в 12:24
Здоровье

Подготовлены советы для борьбы с пониженным уровнем гормона стресса

Гормон стресса регулирует наше поведение, а наши поступки влияют на уровень гормона стресса, добавил Мясников.
Обновлено в 14:44
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Авто

Lynk Co презентовала «заряженный» суперкар

Драйверский седан 03+ от дочерней фирмы Geely выжимает "сотню" за 5,9 сек, такой показатель быстрее, чем у именитого Maserati Levante (3,0 л дизельный мотор в 275 л.с. или бензиновый агрегат в 350 л.с.).
Обновлено в 12:32
Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено в 14:28
Происшествия

В Одинцово локализовали пожар на территории мебельной фабрики

Крупный пожар на складе с автомобильным тентами на территории мебельной фабрики в подмосковном Одинцово удалось локализовать на площади в 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 11:41
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Армия и оружие

Стало известно место проведения испытаний ПАК ДА

Программа Перспективного авиационного комплекса Дальней Авиации переходит к новому этапу: определено место проведения испытаний ПАК ДА.
Обновлено в 06:05
Футбол

Дибала отказывается переходить в «МЮ»

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду посоветовал Дибале перейти в "Манчестер Юнайтед".
Обновлено в 12:12
Политика

В Госдуме предложили штрафовать участников митингов на миллион

Член Государственной думы от партии «Единая Россия» Михаил Старшинов заявил, что штрафы за участие в несогласованных митингах следует повысить до одного миллиона рублей.
Обновлено в 12:21
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