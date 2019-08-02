Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акцияхРБК 05:18
Большинство респондентов согласились с тем, что митинг нужно было разогнать, следует из материалом, опубликованных на сайте ВЦИОМ. «61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом — 69%», — указывает социологическая организация.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
По итогам опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о несанкционированной акции протеста, которая состоялась 27 июля 2019 года в Москве, каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением МГИК отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения.Взгляд.ру05:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Кремль консолидирует оппозицию: силовой разгон протеста грозит обернуться против власти
Новый Деньвчера в 03:00
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 07:27, Ашберн
Общество
Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
Обновлено в 06:57
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Происшествия
СКР выяснит обстоятельства нападения водителя на пешехода в Петербурге
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в четверг, 1 августа, поручил завести уголовное дело после сюжета в СМИ о нападении на пешехода в Петербурге, который сделал замечание водителю иномарки, ехавшему по тротуару.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Знаки зодиака с магической душой: они видят будущее
Обновлено в 04:16
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Дикие животные бегут из горящей тайги в Иркутской области
Лесные пожары, бушующие на севере Иркутской области вынуждают спасаться бегством от огня обитающих в тайге дики животных.
Обновлено вчера в 23:20
Футбол
Шюррле: уже забивал ЦСКА, было бы неплохо повторить
Обновлено в 02:43
Политика
МИД опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
Министерство иностранных дел на официальном портале правовой информации опубликовало сообщение о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:22
Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Музыка
Певицу Кэти Перри обязали выплатить почти $3 млн за плагиат
Федеральный суд Лос-Анджелеса обязал американскую певицу Кэти Перри и ее соавторов выплатить 2,78 млн долларов штрафа за плагиат при написании песни Dark Horse, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:20
Армия и оружие
В Госдуме сообщили о планах создать пять новых танковых батальонов ВДВ
Обновлено вчера в 21:02
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Пескова встречается с падчерицей Маши Распутиной
Оказывается, молодой человек встречается с молодой и привлекательной девушкой по имени Нелли, которая приходится падчерицей популярной певице Маше Распутиной.
Обновлено в 04:47
Гаджеты
Realme разрабатывает смартфон с 64 МП камерой
Компания Realme несколько недель назад сообщила, что работает над смартфоном с 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 05:40
Экономика
Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг
"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Технологии
Delivery Club обвинили в нарушении лицензионных прав
Согласно материалам суда, претензия истца заключается в том, что Delivery Club использует его изобретение без заключения лицензионного договора.
Обновлено в 02:18
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Футбол
Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.
Обновлено в 06:29
Кино
Михаил Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер Михаил Ефремов записал стихотворное видеообращение к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.
Обновлено в 04:01
Здоровье
Россиян ждут проблемы со здоровьем из-за холодного августа
Пожилые россияне и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, могут испытать серьезные проблемы со здоровьем из-за аномально холодной погоды, установление которой синоптики прогнозируют в августе.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Здоровье
Минздрав назвал регионы, где рак чаще выявляют на поздней стадии
Среди всех регионов РФ в некоторых злокачественные опухолевые заболевания в значительной доле случаев выявляли уже на четвертой стадии.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Возбуждено дело по факту нападения на полицейских в Сургуте
По факту нападения на полицейских в Сургуте возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ - посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Появились новые кадры нападения ОМОНа на болельщиков «Спартака»
В сети появилось новое видео с камер наблюдения с кадрами нападения сотрудников ОМОНа на болельщиков "Спартака" после матча второго тура российской премьер-лиги с "Ростовом".
Обновлено в 02:05
Авто
Опубликованы цены нового кроссовера Ford Puma
Компания Ford опубликовала официальные цены нового кроссовера Puma.
Обновлено в 03:25