Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акцияхРБК 05:18

Большинство респондентов согласились с тем, что митинг нужно было разогнать, следует из материалом, опубликованных на сайте ВЦИОМ. «61% москвичей согласны с жесткими действиями властей в ситуации несанкционированного митинга, среди россиян в целом — 69%», — указывает социологическая организация.
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с чего всё началось
По итогам опроса
, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о несанкционированной акции протеста, которая состоялась 27 июля 2019 года в Москве, каждый второй опрошенный москвич (54%) согласен с решением МГИК отказать в регистрации кандидатам, допустившим нарушения.
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