Почти 60 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов» во ФранцииГазета.Ru вчера в 18:18

Во Франции около 58,6 тысяч человек приняли участие в акциях протеста "желтых жилетов".

Почти 60 тысяч человек вышли на акцию «желтых жилетов» во Франции

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