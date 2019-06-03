Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсоналаРБК 07:18

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

РБК07:18

Счетная палата выявила неисполнение майского указа по зарплате медработников

Ведомости07:08

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году

ТАСС03:44

«Майский указ» по зарплатам медработников не выполнили более половины регионов

Интерфакс05:06

Счетная палата выявила невыполение майского указа по здравоохранению

Коммерсантъ05:06

Счетная палата: в 50 из 85 регионов не исполнен «майский указ» по повышению зарплат медработникам

Финмаркет04:20

Более половины регионов не выполнили майский указ по зарплатам медиков

Rambler News Service07:21
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Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

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