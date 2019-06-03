Здоровье
Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсоналаРБК 07:18
Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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Футбол
Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново»
Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 09:45
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 07:32
Общество
Российская турбаза отказала детям с ВИЧ в отдыхе
Сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ.
Обновлено в 09:07
Общество
В Свердловской области ожидают грозы и град
Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.
Обновлено в 06:59
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Авто
АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross
Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.
Обновлено в 08:41
Армия и оружие
Всеармейские соревнования «Авиадартс-2019» завершатся масштабным авиашоу в Севастополе
Пилотажные группы Воздушно-космических сил «Соколы России», «Беркуты», «Стрижи» и «Русские Витязи» устроят масштабное авиашоу над акваторией Севастопольской бухты в день закрытия всеармейского этапа конкурса по воздушной выучке летных экипажей «Авиадартс-2019».
Обновлено в 09:34
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Командование ВСУ скрыло очередные небоевые потери в Донбассе
Новые потери в результате небоевых инцидентов на передовой в Донбассе зафиксированы в рядах украинской армии: за сутки погиб один человек, еще один был ранен.
Обновлено в 07:00
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе своего визита в Великобританию встретился с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова показала архивный снимок со своей первой фотосессии
Мария Кожевникова на своей первой фотосессии в 16-17 лет Фолловеры Кожевниковой отметили, что она почти не изменилась за 20 лет.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
В Кремле ответили на призывы Трампа прекратить удары по Идлибу
В Кремле прокомментировали призывы президента США Дональда Трампа перестать наносить удары по сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 06:28
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Культура
Картину Петрова-Водкина продали в Лондоне почти за 12 млн долларов
Картина знаменитого художника из Хвалынска Саратовской области Кузьмы Петрова-Водкина (1878-1939) продана за 9,3 млн евро (11,7 млн долларов США).
Обновлено в 09:07
Экономика
Россияне заметили снижение зарплат
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».
Обновлено в 03:19
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Кино
Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен»
Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.
Обновлено в 09:00
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Экономика
Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд
В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Против фигуранта дела Захарченко возбудили дело о фальсификации
Российская Генпрокуратура проинформировала о том, что во время расследования по делу Дмитрия Захарченко было начато уголовное производство в отношении одного из фигурантов расследования.
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Без комментариев. Лолита продемонстрировала грудь в купальнике
Видеозапись звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В ролике она продемонстрировала свою грудь в сплошном купальнике.
Обновлено в 09:12
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 08:19
Энергетика
Газопровод «Северный поток-2» построен на 57%
Газопровод "Северный поток-2" построен по двум ниткам на 1391 км, что составляет 57% протяженности трубы.
Обновлено в 08:25
Экономика
Медведев поручил улучшить контроль за расходами на нацпроекты
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выразил готовность рассмотреть вопрос о совершенствовании контроля за расходованием средств, выделяемых на национальные проекты, и поручил Росфинмониторингу совместно с Минфином и Казначейством подготовить соответствующие предложения.
Обновлено в 08:26
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 00:48