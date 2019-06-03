Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработниковRT на русском 09:15

с чего всё началось

Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов.

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов. Об этом свидетельствуют выводы Счётной палаты.

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Шоу-бизнес Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.

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Технологии Вымогатель GandCrab уходит на покой, заработав 2,5 миллиарда долларов Создатели вымогателя-шифровальщика GandCrab заявляют о прекращении деятельности по распространению своего зловреда и оказанию услуг по расшифровке данных пострадавших от него лиц С тех пор GandCrab стал одним из самых распространённых вымогателей в сети, и количество его атак начало пошло на убыль лишь в течение последних нескольких месяцев.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».

Происшествия Зеленский отреагировал на смерть ребенка из-за стрельбы пьяных полицейских Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о смерти пятилетнего мальчика после стрельбы пьяных полицейских в Киевской области.

Происшествия В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.

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Космос Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане 4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Футбол «Ювентус» заинтересован в возвращении Погба «Ювентус» рассматривает возвращение в команду полузащитника Поля Погба.

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Общество «Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

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