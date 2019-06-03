Здоровье

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработниковRT на русском 09:15

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов. Об этом свидетельствуют выводы Счётной палаты.
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Михаил Мень
Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов.
— Михаил Мень, российский политикКоммерсантъ 05:06
с чего всё началось
«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится
 в докладе Счётной палаты.
RT на русском09:15

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