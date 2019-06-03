Здоровье
Большинство регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсоналаSnob.ru вчера в 10:26
У всех есть нарушения в сфере закупок. Что еще важно знать: Президент России Владимир Путин поручил увеличить зарплаты бюджетников в 2012 году. Доход учителей, воспитателей, социальных работников и медицинского персонала должен был достичь среднего уровня по региону.
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Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов.
— Михаил Мень, российский политикКоммерсантъ вчера в 05:06
с чего всё началось
«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится в докладе Счётной палаты.RT на русскомвчера в 09:15
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Счетная палата: указ Путина о росте зарплат медиков большей частью не выполнен
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Более половины регионов не выполнили майский указ по зарплатам медиков
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