Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработниковRT на русском 09:15

с чего всё началось

Низкий процент освоения средств свидетельствует о системных недоработках при планировании расходов и недостаточном контроле за реализацией ФАИП. Как следствие, возникают риски необоснованного отвлечения средств федерального бюджета и затягивания сроков сдачи объектов.

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов. Об этом свидетельствуют выводы Счётной палаты.

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

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Наука Социально связанные школы имеют одинаковые образовательные результаты Исследователь из Высшей школы экономики проанализировал данные 36 951 ученика из 590 школ Санкт-Петербурга и обнаружил, что обучающиеся, скорее всего, будут социально связаны между собой, если образовательные результаты их школ схожи.

Экономика Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.

Экономика Орешкин констатировал прохождение пика инфляция Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что пик инфляции уже пройден и рост ВВП начнет ускоряться к концу года.

Политика В Госдуме и Совфеде оценили возможность участия России в сессии ПАСЕ Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил журналистам, что предложение комитета ПАСЕ пригласить Россию на предстоящую сессию означает, что из регламента организации уходят нормы, не устраивающие Москву: «Лишение права голоса, тому подобные вещи, которые не применяются ни в каких других парламентских организациях».

Происшествия В Мурино неизвестный попытался ограбить банк Люди, находившиеся в банке во время попытки ограбления, помогли составить фоторобот нападавшего.

Гаджеты Apple представила новый Mac Pro Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.

Происшествия В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.

Политика Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Путешествия Эксперты: предубеждения мешают потенциальным туристам планировать поездки в Москву Потенциальные туристы, которые считают Москву интересным городом для посещения, зачастую не приезжают в российскую столицу из-за сформировавшихся у них предубеждений, в частности о небезопасности и дороговизне города.

Армия и оружие США одобрили поставки F-16 в Болгарию США одобрили поставки Болгарии самолетов F-16 на сумму в 1,7 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона.

Транспорт Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД Как сообщила пресс-служба организации, каждый день по МКАД проезжает 1,36 млн автомобилей.

Гаджеты Apple анонсировала черную iOS 13 Американская корпорация Apple представила обновленную версию iOS 13 с темным режимом Dark Mode.

Экономика Сбербанк нашел в Антипинском НПЗ забалансовые обязательства Антипинский НПЗ выдал поручительства по кредитам на сумму до $1 млрд, они не были отражены в отчетности завода, сотрудники завода и Сбербанк о них не знали, говорит источник, близкий к банку.

Политика Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами Министерство внутренних дел России приняло несколько тысяч заявлений на получение российского гражданства от жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Политика Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».

Футбол Геркус предложил оштрафовать выбежавшую на поле девушку на $ 10 млн Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус в своём «твиттере» прокомментировал инцидент в финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм Хотспур» – «Ливерпуль» (0:2). Напомним, в первом тайме финальной игры на поле выбежала американская модель и актриса Кинси Волански.

Шоу-бизнес Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.

Футбол «Барселона» представила домашнюю форму на следующий сезон Испанский футбольный клуб «Барселона» презентовал новый комплект домашней формы на сезон-2019/20.

Наука В Физтехе создали конкурента светодиодным лампочкам Российские физики из МФТИ разработали прототип новой лампы освещения.

Здоровье Минздрав ответил на заявление Счетной палаты о зарплатах врачей Ранее Счетная палата сообщила, что в 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента о повышении средней заработной платы среднего и младшего персонала медработников.

Шоу-бизнес Русская жена экс-короля Малайзии родила сына Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.