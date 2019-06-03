Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсоналаРБК 07:18

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
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с чего всё началось
«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится
 в докладе Счётной палаты.
RT на русском09:15

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Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Газета.Ru09:31

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

РБК07:18

Счетная палата отметила низкий уровень исполнения бюджета Минздравом в 2018 году

ТАСС03:44

Более половины регионов не выполнили майский указ по зарплатам медиков

Rambler News Service07:21

Счетная палата выявила невыполение майского указа по здравоохранению

Коммерсантъ05:06

«Майский указ» по зарплатам медработников не выполнили более половины регионов

Интерфакс05:06

Счетная палата выявила неисполнение майского указа по зарплате медработников

Ведомости07:08
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:18, Ашберн
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Армия и оружие

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В сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
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Обновлено в 02:58
Происшествия

На Ямале расстреляны двое участковых и супруга одного из них

Тело расстрелянной супруги одного из погибших найдено у них на квартире.
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Политика

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Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
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Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
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Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469

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МВД опровергло проверку полицейских из-за хищения бриллианта-вещдока

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