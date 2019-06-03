Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсоналаРБК 07:18

с чего всё началось

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Общество В Ярославской области прошел ЕГЭ по русскому языку В Ярославской области ЕГЭ по русскому языку прошел без особых нарушений.

Общество В Сибири студентам вуза из-за высокой успеваемости снизили стипендии По информации местных СМИ, снижение стипендий связано с тем, что число первокурсников выросло на 400 человек, однако представители вуза объяснили ситуацию высоким уровнем успеваемости всех учащихся.

Общество Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".

Общество Рамазана Абдулатипова вызвали в суд по делу о коррупции в Дагестане Абдулатипов как бывший глава Дагестана будет допрошен по уголовному делу в отношении экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и бывшего заместителя Гамидова Раюдина Юсуфова.

Транспорт Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.

Происшествия Установлены участники драки, в которой погиб спецназовец ГРУ Следователи располагают данными о лицах, которые участвовали в драке с убийством бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.

Политика Трамп встретился с Елизаветой II Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.

Армия и оружие Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки В сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.

Спорт Песков прокомментировал возможное отстранение России от ОИ-2020 Немецкий журналист Хайо Зеппельт высказался о возможном отстранении России от Олимпиады-2020, писал News.ru.

Общество В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.

Происшествия На Ямале расстреляны двое участковых и супруга одного из них Тело расстрелянной супруги одного из погибших найдено у них на квартире.

Политика Патриарх Варфоломей отверг существование Киевского патриархата Киевского патриархата не существует и никогда не существовало, заявил Константинопольский патриарх Варфоломей на встрече с украинскими журналистами в Стамбуле, пишет портал ТСН.ua.

Политика В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.

Политика 30% экономики Красноярского края находится в тени 40-минутное видео затрагивает среди прочих тем продажу леса на миллиарды рублей ежегодно, неспособность справиться с пожарами, теневую экономику и многое другое.

Футбол Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново» Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.

Здоровье Стало известно, чем опасны таблетки от давления Ранее Росздравнадзор направил всем российским и зарубежным производителям письмо с требованием проверить свои таблетки на наличие токсина.

Авто Автомобиль Lada Vesta заступил на полицейскую службу в Словакии Внедорожная версия российского универсала LADA Vesta SW Cross стала дежурным автомобилем в полиции городка Гуммене (Словакия).

Авто Представлены изображения обновленной внедорожной легенды УАЗ-469 Позже, ульяновский автомобильный завод представил обновленную версию этого по сути внедорожника – машина получила название UAZ Hunter.

Технологии Тюменские лингвисты обнаружили новый союз в русском языке Новый союз в русском языке обнаружили сотрудники кафедры русского языка Тюменского государственного университета.

Экономика Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.

Экономика Повышение НДС не отразилось на бюджете Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.

Шоу-бизнес Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Происшествия В Симферополе обнаружен схрон с оружием "Правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению канала поступления оружия в незаконный оборот", - добавили в пресс-службе.