Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработниковRT на русском вчера в 09:15
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов. Об этом свидетельствуют выводы Счётной палаты.
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«В 50 из 85 субъектов не обеспечено выполнение указа президента №597 в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников», — говорится в докладе Счётной палаты.RT на русскомвчера в 09:15
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Счетная палата: указ Путина о росте зарплат медиков большей частью не выполнен
Ведомостивчера в 17:54
«Майский указ» по зарплатам медработников не выполнили более половины регионов
Интерфаксвчера в 05:06
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