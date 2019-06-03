Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработниковRT на русском вчера в 09:15

с чего всё началось

Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов. Об этом свидетельствуют выводы Счётной палаты.

Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников

Экономика Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.

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