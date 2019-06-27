Общество
В Иркутской области из-за паводков ввели режим ЧСИА Альтаир вчера в 03:20
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Иркутской области из-за паводков в нескольких районах.
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Политика
Трамп протянул кулак премьерам Японии и Индии на G20
Обновлено в 00:00
Экономика
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона
В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Финансы
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Общество
Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции
Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено вчера в 14:17
Футбол
«Зенит» официально получил wild card в баскетбольную Евролигу
Как сообщают СМИ, на приглашение в баскетбольную Евролигу претендовал казанский УНИКС, литовский "Лиетувос Ритас" и сербский "Партизан".
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия
Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка
Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес
Актриса Елена Драпеко рассказала о предательстве мужа Олега Белова
Известная актриса и политик Елена Драпеко рассказала о предательстве своего бывшего мужа Олега Белова.
Обновлено вчера в 08:19
Политика
Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией
Власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие
СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией
По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области
"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Путин считает, что либеральная идея изжила себя
Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия
Поиски Янтарной комнаты в Польше снова оказались неудачными
В очередной раз поисковые операции Янтарной комнаты завершились неудачно на северо-востоке Польши, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Плетневой обвинила бойфренда мамы в домогательствах
21-летняя дочь артистки Алена отказывается делить с мужчиной жилье.
Обновлено вчера в 11:00
Общество
Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов
Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.
Обновлено вчера в 20:57
Теннис
Американка Гауфф стала самой молодой теннисисткой в истории Уимблдона
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании
Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 06:28
Общество
Астрологи назвали самые меркантильные знаки Зодиака
Астрологи назвали четыре знака Зодиака, представители которых чаще всего являются корыстными людьми.
Обновлено 26 июня в 22:30
Политика
Путин пригласил президента ЮАР в Сочи
В рамках саммита G20 в японской Осаке Путин провел встречу с президентом ЮАР Рамафосой, в ходе которой лично пригласил его на саммит «Россия — Африка», который пройдет в Сочи 24 октября.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес
53-летнюю Синди Кроуфорд сняли на пляже в купальнике
Поклонники обратили внимание на то, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии
Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту.
Обновлено вчера в 01:31
Политика
Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск
Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 17:56
Политика
Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной
Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено вчера в 12:32
Наука
Затяжное счастье
В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено вчера в 11:16
Футбол
Africa Cup. Футболисты Мадагаскара победили сборную Бурунди
Дебютанты финальной части футбольного Кубка Африки из сборной Мадагаскара сделали заявку на попадание в плей-офф соревнований, проходящих в Египте.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол
«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева
Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено вчера в 06:42
Армия и оружие
Российских журналистов обстреляли в Донецке
Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес
В Москве простились с Аллой Покровской
Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено вчера в 06:03
Общество
В Башкирии грядет аномально жаркая погода
В предстоящие выходные в Башкирии ожидается аномальная жара.
Обновлено вчера в 21:09