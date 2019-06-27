Общество

В Иркутской области из-за паводков ввели режим ЧСИА Альтаир вчера в 03:20

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Иркутской области из-за паводков в нескольких районах.
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Паводок на реках Уда и Большая Белая в Иркутской области попал на видео

IrkutskMediaвчера в 22:30

Режим ЧС введен на территории всей Иркутской области из-за паводка

Байкал Инфовчера в 05:13

Празднование Дня молодёжи в Тайшете отменили из-за наводнения

Тайшет24вчера в 23:15

РЖД ввели режим ЧС в районе станции Тайшет из-за паводков

ИрСитивчера в 12:28

Режим ЧС введен в Тулунском районе из-за наводнений

Иркутск Сегоднявчера в 23:50

В Иркутской области введен режим ЧС в связи с паводками

Телеинформвчера в 03:09

В Иркутской области подтоплено шесть населенных пунктов

НИА-Байкал26 июня в 22:23
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Политика

Трамп протянул кулак премьерам Японии и Индии на G20

Обновлено в 00:00
Экономика

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

В следующем году размер страховой пенсии вырастет на 6,6%, а пенсионный балл увеличится с 84,27 до 93 рублей.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Общество

Источник обвинил летчика «Аэрофлота» в манипуляции

Источник в летном отряде ВС А320 заявил «Известиям», что открытое письмо пилота Виталия Алексеева генеральному директору авиакомпании «Аэрофлот» Виталию Савельеву не имеет отношение к реальности.
Обновлено вчера в 14:17
Футбол

«Зенит» официально получил wild card в баскетбольную Евролигу

Как сообщают СМИ, на приглашение в баскетбольную Евролигу претендовал казанский УНИКС, литовский "Лиетувос Ритас" и сербский "Партизан".
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Более 2 тыс. жилых домов подтоплено в Иркутской области из-за паводка

Количество подтопленных в результате паводка жилых домов в Иркутской области достигло 2392, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
Обновлено вчера в 21:59
Шоу-бизнес

Актриса Елена Драпеко рассказала о предательстве мужа Олега Белова

Известная актриса и политик Елена Драпеко рассказала о предательстве своего бывшего мужа Олега Белова.
Обновлено вчера в 08:19
Политика

Абхазия ограничила пересечение границы с Грузией

Власти Абхазии приняли решение о введении временных ограничений на пересечение границы с Грузией гражданами обеих стран.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие

СМИ рассказали о подготовке Литвы к войне с Россией

По мнению, аналитиков издания, в случае войны Литва займет оборонительную позицию и будет ждать помощи НАТО.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Путин считает, что либеральная идея изжила себя

Либеральная идея устарела, поскольку вступила в конфликт с интересами подавляющего большинства населения, заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено вчера в 14:41
Происшествия

Поиски Янтарной комнаты в Польше снова оказались неудачными

В очередной раз поисковые операции Янтарной комнаты завершились неудачно на северо-востоке Польши, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Плетневой обвинила бойфренда мамы в домогательствах

21-летняя дочь артистки Алена отказывается делить с мужчиной жилье.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

Выпущенных из «китовой тюрьмы» косаток заметили у Шантарских островов

Косатки, выпущенные из приморской «китовой тюрьмы», были замечены в районе Шантарских островов, где животные когда-то были пойманы.
Обновлено вчера в 20:57
Теннис

Американка Гауфф стала самой молодой теннисисткой в истории Уимблдона

Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

Основатель «Рольфа» прокомментировал обыски в компании

Обыски в офисах автодилера «Рольф» не стали неожиданностью для его основателя Сергея Петрова.
Обновлено вчера в 06:28
Общество

Астрологи назвали самые меркантильные знаки Зодиака

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, представители которых чаще всего являются корыстными людьми.
Обновлено 26 июня в 22:30
Политика

Путин пригласил президента ЮАР в Сочи

В рамках саммита G20 в японской Осаке Путин провел встречу с президентом ЮАР Рамафосой, в ходе которой лично пригласил его на саммит «Россия — Африка», который пройдет в Сочи 24 октября.
Обновлено вчера в 23:23
Шоу-бизнес

53-летнюю Синди Кроуфорд сняли на пляже в купальнике

Поклонники обратили внимание на то, что и в 53 года звезда все еще поддерживает себя в хорошей форме.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия

Пассажир снял на видео момент крушения Ан-24 в Бурятии

Один из пассажиров авиарейса Ан-24, совершившего аварийную посадку в Бурятии, снял видео момента приземления и последующего столкновения борта с очистными сооружениями в аэропорту.
Обновлено вчера в 01:31
Политика

Гройсман предложил Зеленскому отправить Климкина в отпуск

Премьер-министр Владимир Гройсман в эфире телеканала «1+1» заявил, что украинский лидер может предложить министру иностранных дел Украины Павлу Климкину уйти в отпуск и выдвинуть свою кандидатуру исполняющего обязанности главы внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Литва и Грузия передумали покидать сессию ПАСЕ вслед за Украиной

Делегации Литвы и Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) заявили, что продолжат работу до конца сессии, несмотря на несогласие с возвращением России полномочий.
Обновлено вчера в 12:32
Наука

Затяжное счастье

В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено вчера в 11:16
Футбол

Africa Cup. Футболисты Мадагаскара победили сборную Бурунди

Дебютанты финальной части футбольного Кубка Африки из сборной Мадагаскара сделали заявку на попадание в плей-офф соревнований, проходящих в Египте.
Обновлено вчера в 13:55
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено вчера в 14:20
Политика

Команда Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что команда Владимира Зеленского предложила перенести столицу Украины из Киева.
Обновлено вчера в 06:42
Армия и оружие

Российских журналистов обстреляли в Донецке

Обновлено вчера в 15:48
Шоу-бизнес

В Москве простились с Аллой Покровской

Проститься с Покровской пришли председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ Сергей Женовач, худрук Театра Пушкина Евгений Писарев, актеры Евгений Миронов, Владимир Машков, режиссер Кирилл Серебренников, актриса Лия Ахеджакова и многие другие.
Обновлено вчера в 06:03
Общество

В Башкирии грядет аномально жаркая погода

В предстоящие выходные в Башкирии ожидается аномальная жара.
Обновлено вчера в 21:09
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