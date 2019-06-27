Общество
В Иркутской области из-за паводков ввели режим ЧСИА Альтаир вчера в 03:20
Режим чрезвычайной ситуации ввели в Иркутской области из-за паводков в нескольких районах.
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Из-за паводков ввели режим ЧС на железной дороге в Тайшетском районе Иркутской области
КП - Иркутсквчера в 21:52
Режим ЧС введен в двух населенных пунктах Приангарья в связи резким подъемом воды в реках
IrkutskMedia26 июня в 08:07
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Политика
Завершилась встреча Путина и Трампа: о чем они договорились
Обновлено в 03:23
Политика
Мэй призовет Путина привлечь виновных в отравлении Скрипалей к суду
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ответственные за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии должны предстать перед судом.
Обновлено вчера в 23:25
Политика
Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении
На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Финансы
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Интернет
Reuters: западные спецслужбы взломали Яндекс
Лови сигнал Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Журналисты Reuters опубликовали эксклюзивный материал, в котором ссылаются на четыре собственных анонимных источника и рассказывают о компрометации компании Яндекс, произошедшей осенью 2018 года.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Задержан один из руководителей «Рольфа»
В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Гаджеты
Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple
Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию.
Обновлено в 01:57
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес
Лобода обнародовала кадры со свадьбы
В Instagram певица опубликовала фотографию, сделанную в автомобиле. Светлана запечатлена со старшей дочерью Евой.
Обновлено в 02:06
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Технологии
Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект
Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Авто
Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor
Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Политика
Туск ответил на слова Путина о либеральной идее
Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Футбол
Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе
Обновлено в 03:22
Общество
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
Шеф-повар Глен Пауэлл показал зрителям на своем YouTube-канале, как легко и быстро очистить чеснок.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Футбол
Сутормин — о переходе в «Зенит»: Думаю, скоро ясность наступит
Сутормин отметил, что скоро по этому вопросу наступит ясность.
Обновлено в 01:23
Футбол
Как «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии
Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие
Турция нанесла удар по позициям в Сирии
Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны.
Обновлено в 04:38
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Общество
ФАС намерена блокировать сайты с запрещенной рекламой онлайн-казино
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.
Обновлено в 02:49
Общество
Названы самые популярные у иностранцев регионы России
По итогам весны 2019 года самыми популярными регионами России для иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Обновлено в 03:30