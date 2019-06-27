Общество

В Иркутской области из-за паводков ввели режим ЧСИА Альтаир вчера в 03:20

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Иркутской области из-за паводков в нескольких районах.
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Режим ЧС введен в Тулунском районе из-за наводнений

Иркутск Сегоднявчера в 23:50

Июнь. Паводок. ЧС

ИрСити02:10

Из-за паводков ввели режим ЧС на железной дороге в Тайшетском районе Иркутской области

КП - Иркутсквчера в 21:52

В Иркутской области ввели режим ЧС из-за паводков

Твой Иркутсквчера в 03:51

В Иркутской области из-за паводков ввели режим ЧС

ИА Альтаирвчера в 03:20

В Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка

ТАССвчера в 03:06

Режим ЧС введен в двух населенных пунктах Приангарья в связи резким подъемом воды в реках

IrkutskMedia26 июня в 08:07
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 04:38, Вашингтон
Происшествия

Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу

Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Политика

Завершилась встреча Путина и Трампа: о чем они договорились

Обновлено в 03:23
Политика

Мэй призовет Путина привлечь виновных в отравлении Скрипалей к суду

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ответственные за отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии должны предстать перед судом.
Обновлено вчера в 23:25
Политика

Зеленский раскритиковал Климкина за самовольный ответ России

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от министра иностранных дел страны Павла Климкина, который, не посоветовавшись с ним, самостоятельно ответил на ноту российского МИДа об украинских моряках.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия

РЖД устраняет сбой в движении поездов на Ленинградском направлении

На Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД) из-за хищения кабеля были задержаны 26 поездов дальнего следования и три «Сапсана», сообщает 28 июня пресс-служба ОЖД.
Обновлено в 03:08
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Финансы

Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году

Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Интернет

Reuters: западные спецслужбы взломали Яндекс

Лови сигнал Содержание выпуска Подписка на "Хакер" Журналисты Reuters опубликовали эксклюзивный материал, в котором ссылаются на четыре собственных анонимных источника и рассказывают о компрометации компании Яндекс, произошедшей осенью 2018 года.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Задержан один из руководителей «Рольфа»

В Москве задержан директор департамента развития компании "Рольф" Анатолий Кайро.
Обновлено в 02:54
Гаджеты

Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple

Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию.
Обновлено в 01:57
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Лобода обнародовала кадры со свадьбы

В Instagram певица опубликовала фотографию, сделанную в автомобиле. Светлана запечатлена со старшей дочерью Евой.
Обновлено в 02:06
Политика

В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Технологии

Создатели «раздевающего» девушек приложения решили закрыть проект

Создатели приложения DeepNude, способного «раздевать» девушек на фотографиях, решили закрыть его из-за невероятной популярности.
Обновлено в 00:46
Авто

Ford F-Series Super Duty получил пакет для бездорожья Tremor

Пакет для бездорожья Tremor будет доступен для следующих комплектаций Ford F-Series Super Duty: XLT, Lariat, King Ranch и Platinum.
Обновлено вчера в 06:54
Экономика

«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ

По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
Обновлено в 04:23
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел самолет, летевший из Лондона в Нур-Султан

Обновлено в 03:26
Политика

Туск ответил на слова Путина о либеральной идее

Глава Европейского совета Дональд Туск прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду

Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Футбол

Стукалова: у Кокорина обнаружена жидкость в коленном суставе

Обновлено в 03:22
Общество

Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок

Шеф-повар Глен Пауэлл показал зрителям на своем YouTube-канале, как легко и быстро очистить чеснок.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика

В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста

Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
Футбол

Сутормин — о переходе в «Зенит»: Думаю, скоро ясность наступит

Сутормин отметил, что скоро по этому вопросу наступит ясность.
Обновлено в 01:23
Происшествия

«Ангара» попросит наградить экипаж Ан-24 за спасение пассажиров

Обновлено в 03:38
Футбол

Как «Краснодар» обыграл ЦСКА на турнире в Австрии

Обновлено вчера в 17:31
Армия и оружие

Турция нанесла удар по позициям в Сирии

Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых велся обстрел наблюдательного пункта в Идлибе, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Министерство нацобороны.
Обновлено в 04:38
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Общество

ФАС намерена блокировать сайты с запрещенной рекламой онлайн-казино

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует получить право блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.
Обновлено в 02:49
Общество

Названы самые популярные у иностранцев регионы России

По итогам весны 2019 года самыми популярными регионами России для иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колонию

Обновлено в 04:27
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