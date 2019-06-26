Почти 600 домов подтоплены в Иркутской областиГазета.Ru вчера в 22:09

В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС. По данным ведомства, в пострадавших от паводка домах проживают почти 1,5 тысячи человек.

Почти 600 домов подтоплены в Иркутской области

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