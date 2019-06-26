Общество
Почти 600 домов подтоплены в Иркутской областиГазета.Ru вчера в 22:09
В МЧС России проинформировали о том, что пять населенных пунктов в Иркутской области подтоплены паводком, передает ТАСС. По данным ведомства, в пострадавших от паводка домах проживают почти 1,5 тысячи человек.
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В Иркутске начался сбор продуктов и вещей для пострадавших от паводков
Областная газета (г. Иркутск)00:43
Режим ЧС введен в двух населенных пунктах Приангарья в связи резким подъемом воды в реках
IrkutskMediaвчера в 08:07
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 01:23, Вашингтон
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Армия и оружие
Российские военные получили новые комплексы «Листва»
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Министр Мантуров объяснил выбор люксов в командировках их доступностью
В следующем году Мантуров переночевал в президентском номере отеля Four Season Hotel Mexico City в Мехико почти за 479 000 руб.
Обновлено вчера в 09:17
Происшествия
Транспортная прокуратура уличила Яйский НПЗ в утечках нефтепродуктов
По результатам проверки Тайгинский транспортный прокурор внес директору завода представление, в отношении виновного должностного лица предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ч.3 ст.11.14 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки опасных веществ на железнодорожном транспорте).
Обновлено вчера в 21:55
Технологии
YouTube даст пользователям возможность управления разделом рекомендаций
Пользователи YouTube получат больше контроля над своей главной страницей на этой платформе.
Обновлено вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Бритни Спирс показала фигуру в купальнике
Папарацци удалось сделать несколько снимков. В тот день знаменитость вышла в розовом купальнике с леопардовой отделкой.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
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Появилось фото возможной формы «Спартака» на следующий сезон
В интернете появились фотографии возможной игровой формы московского "Спартака" в сезоне-2019/20.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Сергей Фургал примет участие в заседании Госсовета РФ
Обновлено 25 июня в 21:39
Театры
Названа причина отказа Пласидо Доминго выйти на сцену Мариинки
В пресс-службе театра сообщили, что Доминго участвовал во всех репетициях спектакля, но перед самым выходом на сцену принял решение отказаться от участия в постановке из-за резкого ухудшения здоровья — знаменитый тенор частично потерял голос и не мог петь.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Пушков оценил поведение делегации Украины в ПАСЕ
Покинувшая ПАСЕ украинская делегация получила урок: «истерики и призывы Киева были проигнорированы», заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Обновлено вчера в 19:21
Здоровье
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Всего же препарат назначат 27 амурским детям, у которых диагностировали гепатит С. 16 из них в возрасте от 12 до 18 лет пройдут лечение в этом году.
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Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в первом матче товарищеского турнира — Кубка Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика
Высшее образование в России подорожало
"Соизмеримо подорожала и учеба в негосударственных заведениях: с 46,3 тыс. до 55,2 тыс. рублей", - говорится в материале.
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В Северной Корее пропал студент из Австралии
На территории КНДР пропал австралийский студент.
Обновлено вчера в 22:10
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Асфальт в Ударное за 172 миллиона приведет к дачам и прачечной
Дорогу в село Ударное из Шахтерска восстановят. Это обойдется в 172 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 18:28
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Отравителя обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Обновлено вчера в 14:28
Общество
Украинцев выгнали из отеля в Греции за вывешенные флаги
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Общество
В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»
Девушку в Брянске оштрафовали на 30 тысяч рублей за неуважение к обществу, выраженное танцем на фоне памятника "Курган Бессмертия", сообщается на сайте Советского районного суда Брянска.
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Футбол
Сын Джорджа Веа согласовал контракт с «Лиллем»
Тимоти Веа, сын известного в прошлом либерийского форварда Джорджа Веа и нападающий "Пари Сен-Жермен" согласовал пятилетний контракт с "Лиллем", информирует источник.
Обновлено вчера в 21:57
Политика
Сенат США принял свой вариант проекта по борьбе с кризисом на границе
Сенат США утвердил свой вариант законопроекта о выделении $4,6 млрд на укрепление границы с Мексикой, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 21:26
Общество
В Екатеринбурге согласовали три площадки для храма Святой Екатерины
В Екатеринбурге согласовали три из шести площадок для строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:13