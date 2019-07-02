Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въездаИзвестия 03:09
Эксперты составили индекс паспортов, которые отражают изменения в безвизовом режиме стран мира к началу III квартала 2019 года, пишет РБК во вторник, 2 июля. Рейтинг возглавили Япония и Сингапур — их граждане могут посещать без виз 189 стран и территорий мира.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон
Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Спорт
WADA заподозрило 298 российских атлетов в употреблении допинга
В настоящее время из 578 допинг-проб 298 российских атлетов были проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам.
Обновлено в 12:27
Политика
Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники
Обновлено в 08:40
Происшествия
Клад из монет XIX-XX веков нашли при раскопках в центре Москвы
Клад из монет XIX-XX веков нашли при раскопках в Костянском пер. в центре Москвы.
Обновлено в 06:01
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Общество
Гарик Харламов ответил Джейсону Стэтхэму «сокрушительным ударом»
Российский шоумен Гарик Харламов разместил в Инстаграме видео, на котором пытается повторить трюк актера Джейсона Стэтхэма из челленджа Bottle Cap Challenge.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Гаджеты
Xiaomi официально представила новый смартфон CC9. Раскрыта цена
Компания Xiaomi на мероприятии в Китае официально представила новую линейку смартфонов, в которую вошли модели CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Боливии зафиксирована вспышка неизвестного смертельного вируса
На территории Боливии произошла вспышка неизвестного вирусного смертельного заболевания, сообщает 2 июля Sputnik Mundo со ссылкой на министра здравоохранения Боливии Габриэлу Монтаньо.
Обновлено в 09:29
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено в 01:50
Авто
Названы 10 самых доступных автомобилей в России
Самая доступная иномарка - седан Datsun on-DO, ставший вторым в общем зачете с показателем 529,9 тысячи рублей (7 598 продаж).
Обновлено в 03:37
Здоровье
Голикова заявила, что Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер пояснила, что многие регионы России сознательно снижали показатели смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также внешних причин смертности, таких как ДТП.
Обновлено в 10:41
Политика
Анонсированы новые протесты на Майдане
Украинские активисты анонсировали проведение протестной акции на майдане Незалежности в Киеве из-за решения Центральной избирательной комиссии о регистрации кандидатами в народные депутаты бывшего главы Администрации президента Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.
Обновлено в 12:25
Гаджеты
NVIDIA анонсировала видеокарты семейства GeForce SUPER
Компания NVIDIA без лишней помпы анонсировала семейство видеокарт SUPER.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
СК возбудил дело после обстрела российских журналистов в Донбассе
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) после появившегося сообщения об обстреле украинскими силовиками съемочной группы ВГТРК на территории Донецкой народной республики.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Уфимка найдена мертвой в отеле в Греции
Сообщается, что тело женщины было найдено в отеле Hellinis еще 25 июня, но до близких Альмиры информация дошла лишь спустя три дня.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Пьяная россиянка на резиновой лодке нарушила границу Финляндии
Сотрудники финской пограничной охраны задержали россиянку, которая нарушила границу Финляндии на резиновой лодке.
Обновлено в 09:18
Экономика
Пушилин увеличил минимальный размер пенсий в ДНР
Минимальный размер пенсионной выплаты в ДНР с 1 июля 2019 года повышен до 4000 руб. Соответствующий указ главы ДНР Дениса Пушилина опубликован сегодня на официальном сайте руководителя государства.
Обновлено в 05:41
Технологии
Сервис защиты сайтов Cloudflare сообщил о сбое в работе
У сервиса для защиты сайтов Cloudflare возникли очередные проблемы в работе.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпал труп
Обновлено в 03:01
Авто
Электроседан BYD Qin EV: обновление и упрощение
Уже вышел на рынок седан Qin Pro (в бензиновой, электрической и гибридной версиях), но в гамме до сих пор остается «первый» BYD Qin, в свое время скопированный с модели Toyota Corolla серии E140 (образца 2006 года).
Обновлено в 12:15
Космос
Кадры облета Луны темными объектами зафиксировал телескоп
Телескоп на Шри-Ланке запечатлел три темные фигуры, которые одновременно, будто наперегонки друг с другом, пролетают над Луной.
Обновлено в 11:19
Футбол
«Арсенал» подписал 18-летнего бразильского нападающего
Лондонский «Арсенал» на официальном сайте объявил о трансфере нападающего «Итуано» Габриэла Мартинелли.
Обновлено в 12:30
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост полиции в Чечне.
Обновлено вчера в 18:41
Космос
Найдены доказательства появления морщин на карликовой планете Церера
Предыдущие исследования показали, что планеты из камня имеют склонность к образованию морщин на своих поверхностях.
Обновлено в 10:57