Политика

Почти 50 стран ввели безвизовый режим с Россией за десять летREGNUM 04:56

Количество стран, которые граждане России могут посещать без виз, выросло почти вдвое за десять лет — с 60 до 116. Об этом сообщают аналитики Henley&Partners, составившие Индекс паспортов.
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Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда

Газета.Ru13:53

Эксперты: Россия за десять лет удвоила число стран с безвизовым въездом

РИА Новости05:47

В новом рейтинге паспортов Henley & Partners РФ опустилась на 51-е место

Коммерсантъ02:00

Россия опустилась на четыре позиции в новом рейтинге паспортов мира

Дождь03:23

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда

Известия03:09

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда своих граждан

РБК02:00

Россия заняла 51-е место в рейтинге паспортов мира

RT на русском05:44
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Происшествия

14 российских моряков погибли при пожаре на подлодке

В результате пожара на исследовательской подводной лодке погибли 14 моряков-подводников, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:34
Политика

Киев дал согласие на обмен пленных в Донбассе

Олифер отметила, что Киев предлагает ускорить обмен «пошаговым выполнением формулы».
Обновлено в 14:13
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Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Пршибрамом»

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Авто

«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок

Обновлено в 11:07
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин начал проходить курс реабилитации в одном из столичных медицинских центров, рассказала РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 08:52
Общество

В Санкт-Петербурге ливнем затопило шоссе под Володарским мостом

Сильнейший ливень вечером 2 июля 2019 года стал причиной потопа на шоссе в районе Володарского моста в Санкт-Петербурге, сообщают очевидцы в группе ВКонтакте «ДТ и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 16:46
Экономика

Kauppalehti (Финляндия): средний класс России находится в затруднительном положении (Kauppalehti)

Крупнейший частный банк России "Альфа-Банк" утверждает в своем исследовании, что средний класс в России сокращается со скоростью миллион человек в год.
Обновлено в 17:06
Футбол

Кубок Африки. Сборная Ганы обыграла Камерун и вышла в плей-офф

Матч 3-го тура групповой стадии Кубка Африки Гвинея-Бисау – Гана закончился со счетом 0:2. Голы на счету нападающего Жордана Айю и полузащитника Томаса.
Обновлено в 14:06
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

По версии следствия, после появления на свет недоношенного ребенка массой тела 700 грамм, и.о. главного врача роддома Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного.
Обновлено 30 июня в 14:53
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено в 04:59
Экономика

Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

ТАСС/ Полномочия генерального директора "Транснефть-Дружба" Олега Богомолова были прекращены с 24 июня, следует из списка аффилированных лиц "Транснефти".
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Лещенко прокомментировал выезд автомобиля Пугачевой на перрон

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал инцидент с поездкой певицы Аллы Пугачевой по перрону Рижского вокзала на автомобиле.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Тело футболистки сборной Швейцарии Исмаили найдено на дне озера Комо

Обновлено в 15:00
Общество

Обнародовано расследование Ивана Голунова

Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Люди с украинским флагом отняли у водителя в Грузии георгиевскую ленту

На видео грузины не дают проехать автомобилю, требуя от водителя отдать георгиевскую ленту.
Обновлено в 16:45
Наука

Новое свойство света обнаружили ученые

Обновлено в 12:20
Здоровье

Врачи рассказали, как пережить акклиматизацию во время отпуска

Врач-терапевт рассказал, как снизить негативное воздействие на самочувствие при смене климатической зоны, передает издание «Российская газета».
Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Проход кораблей НАТО в Черное море попал на видео

Проход кораблей НАТО через пролив Босфор, направляющихся в Черное море, сняли на видео.
Обновлено в 17:08
Происшествия

Установлена личность напавшего на полицейских в Чечне

Ликвидированный преступник был уроженцем села Ачхой-Мартан по имени Зелимхан Мусаев Полиция установила личность напавшего на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщило региональное МВД.
Обновлено в 13:36
Спорт

ВАДА сочло подозрительными допинг-пробы 298 спортсменов из РФ

Международное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило о выявлении 298 подозрительных проб на допинг, взятых ранее у российских спортсменов.
Обновлено в 14:19
Авто

Минпромторг заключил специнвестконтракты с VW, GM-Avtovaz, Автотором, ПСМА, Toyota и Volvo

Реализация инвестиционных проектов в рамках контрактов будет способствовать стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей автокомпонентов, отметили в Минпромторге.
Обновлено в 17:15
Спорт

Баскетболистки сборной России вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Обновлено в 16:15
Происшествия

Пожар на складе хлебозавода в Иркутске локализован

Обновлено в 16:29
Наука

В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий

Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Теннис

Шарапова получила травму в матче первого круга Уимблдона

Российская теннисистка Мария Шарапова получила травму руки в матче первого круга Уимблдона против представительницы Франции Полин Пармантье.
Обновлено в 13:01
Политика

Из ПАО «Ильюшин» массово увольняются сотрудники

На Авиационном комплексе имени С. В. Ильюшина идёт кадровая чистка. На сегодня из компании уже ушли 80 сотрудников, включая топ-менеджеров.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снова попала в больницу

Поклонники Анджелины Джоли обеспокоены: в Сети появилась информация, что она снова попала в госпиталь.
Обновлено в 06:40
Гаджеты

Vivo представил новый недорогой смартфон iQOO Neo с Snapdragon 845

Vivo iQOO Neo от своих конкурентов еще отличается системой жидкостного охлаждения и системой обратной связи 4D Game Shock 2.0.
Обновлено в 15:58
Наука

«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи

Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено вчера в 07:34
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