Экономика
Четверть россиян берут кредиты для поддержания привычного уровня жизниТАСС вчера в 06:53
Четверть российских заемщиков берут кредиты, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, сообщил ТАСС президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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Около 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.РИА Новости02:07
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