Экономика
Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредитNewvz.ru 04:00
По данным Росстата, число граждан трудоспособного возраста составляет 75,3 миллиона человек, или 51% от общей численности. Четверть российских заемщиков берут кредиты, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, утверждают в НАПКА. Тенденция с закредитованностью населения весьма тревожна.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Около 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.РИА Новости02:07
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:38, Вашингтон
Армия и оружие
Польские СМИ раскрыли страх Швеции перед российскими десантниками
По мнению автора статьи Бартоша Велинского, если российские десантники "займут остров", Москва "будет контролировать все Балтийское море".
Обновлено в 06:09
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Политика
В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера
Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Обновлено в 05:54
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына
Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
Володин считает возможными точечные изменения в Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным внесение точечных изменений в Конституцию.
Обновлено вчера в 03:53
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.
Обновлено в 05:53
Кино
По Warhammer 40 000 снимут сериал
Обновлено вчера в 15:24
Кино
Актёра Валерия Афанасьева госпитализировали в Москве
Народный артист России Валерий Афанасьев был отправлен в одну из московских больниц из-за жалоб на боли в спине и высокую температуру.
Обновлено в 04:25
Интернет
Основатель FaceApp заверил в безопасности приложения
Приложение FaceApp не передаёт данные пользователей третьим лицам, заявил Forbes создатель приложения Ярослав Гончаров.
Обновлено в 05:14
Экономика
Пальмовое масло лишат льготного НДС
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава кабмина Дмитрий Медведев согласовали внесение проекта закона о лишении пальмового масла льготы по налогу НДС.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
Суд Амстердама отказался назвать владельца скифского золота
Апелляционный суд Амстердама отложил принятие окончательного решения о владельце экспонатов выставки «Крым: Золото и секреты Черного моря», известных как скифское золото.
Обновлено 16 июля в 05:23
Транспорт
В Москве временно запретили купание на пляже «Серебряный бор – 2»
Купание в зоне отдыха "Серебряный бор – 2" временно запрещено из-за плохого качества воды, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о сухопутных операциях России в Идлибе
В Минобороны РФ опровергли утверждения об участии "сухопутных войск" и "специальных подразделений" России в боевых действиях в провинции Идлиб.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Ущерб «Аэрофлоту» от угона самолета в Югре превысил 2 млн рублей
Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва.
Обновлено в 03:33
Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело против лидера украинских националистов
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против лидера Организации украинских националистов* Николая Коханивского.
Обновлено в 02:23
Политика
Госдума приняла закон о шпионских гаджетах
Госдума приняла пакет законопроектов, которыми уточняется понятие «спецсредств» из-за которых граждане могут быть привлечены к ответственности по обвинению в шпионаже.
Обновлено в 05:40
Политика
Иран заявил о задержании иностранного танкера с контрабандным топливом
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в воскресенье иностранное судно с контрабандным топливом в Персидском заливе, передает агентство Fars.
Обновлено в 06:16
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика
В Кремле будут рады пирогу турецкого кондитера, заявил Песков
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера, но не знают ничего про его возможную отправку в Москву.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото
Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.
Обновлено в 04:48
Транспорт
На Некрасовской линии московского метро построят пять ТПУ
Обновлено в 04:10
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Политика
Зеленский устроил скандал с директором аэропорта Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский устроил разговор на повышенных тонах с директором аэропорта в Николаеве Федором Барной.
Обновлено вчера в 10:31
Футбол
«Динамо» сделало предложение форварду «Марселя»
Московское "Динамо" вступило в переговоры с "Марселем" относительно трвнсфера нападающего Клинтона Н'Джие, рапортует FootMercato.
Обновлено в 06:24