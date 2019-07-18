Экономика

Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредитNewvz.ru 04:00

По данным Росстата, число граждан трудоспособного возраста составляет 75,3 миллиона человек, или 51% от общей численности. Четверть российских заемщиков берут кредиты, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, утверждают в НАПКА. Тенденция с закредитованностью населения весьма тревожна.
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с чего всё началось

Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредит, сообщили в НАПКА

Около 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
РИА Новости02:07

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Почти 40% жителей России имеют хотя бы один кредит

БИЗНЕС Online02:23

НАПКА: каждый четвёртый житель РФ берёт кредит ради привычного уровня жизни

News.ruвчера в 07:14

Почти у половины россиян есть хотя бы один кредит

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Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредит, сообщили в НАПКА

РИА Новости02:07

Почти у 40% россиян обнаружили хотя бы один кредит

Росбалт04:26

Четверть россиян берут кредиты для поддержания привычного уровня жизни

ТАССвчера в 06:53
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:48, Вашингтон
Политика

В МИД рассказали о будущем отношений с Британией после выборов

Великобритания заняла политическую линию, совершенно неприемлемую для России, в Москве не ожидают каких-либо изменений в отношениях с Лондоном после избрания нового премьера в стране, заявил в интервью РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.
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Истребители ЮВО перехватили условного нарушителя

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Установлены обстоятельства отключения энергоблоков на АЭС под Тверью

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Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным

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МЧС: ликвидация последствий наводнения в Иркутской области завершается

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Зеленский поручил упростить получение украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать механизм упрощенного получения гражданства этническими Украинцами из других стран, об этом лидер страны сообщили на официальной странице в Facebook.
Обновлено в 00:54
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Транспорт

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В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
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«Локомотив» хочет купить хавбека сборной Перу Флореса

«Локомотив» начал переговоры с мексиканской «Морелией» о трансфере полузащитника сборной Перу Эдисона Флореса, сообщает libero.pe.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Появилось видео смертельной аварии на Московской

В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Политика

Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности

Американский сенатор от Демократической партии Чак Шумер направил в Федеральное бюро расследований (ФБР) и Федеральную торговую комиссию (FTC) письмо, в котором говорится, что приложение Face App, созданное в России, может быть угрозой для национальной безопасности.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения

Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призывает не публиковать «состаривающие» фото

Певица Ольга Бузова в Stories в Instagram высказалась по поводу приложения, которое состаривает фотографии.
Обновлено в 03:41
Политика

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Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23

Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
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Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты

В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Недвижимость

Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве

В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 02:36
Экономика

Реальные доходы россиян замедлили падение

Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.
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Авто

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Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Сербская полиция проверяет сообщение о бомбе в самолете

МВД Сербии начало экстренную проверку самолета авиакомпании Lufthansa в аэропорту Белграда из-за сообщения о бомбе.
Обновлено в 05:30
Кино

HBO перезапускает сериал «Сплетница»

В феврале же президент CW Марк Педовитц впервые заговорил о том, что возможен перезапуск и другого проекта — сериала «Сплетница», который выходил на канале с 2007 по 2012 год, и его поклонники в ожидании новостей скрестили пальцы на удачу.
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Здоровье

Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба

Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол

Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евро

Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие

Бронемашина Oshkosh M-ATV не смогла противостоять пулемётному огню хуситов

Целью одной из хуситских группировок на территории Йемена стала колёсная бронемашина американского производства Oshkosh M-ATV, разработанная по программе Mine Resistant Ambush Protected (MRAP).
Обновлено вчера в 10:40
Гаджеты

Пользователи iPhone стали чаще переходить на Android

Источник сообщает, что показатель лояльности пользователей купертиновской компании в 2019 году уже совсем не тот, что прежде.
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Общество

Депутат Павел Валенчук забрал заявление из полиции

Народного избранника оскорбила шутка во Вконтакте о его внешности. Депутат Павел Валенчук забрал из полиции свое заявление.
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Общество

Роскачество проверило детские стиральные порошки

Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
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В Кремле назвали первый шаг для диалога между Россией и Украиной

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Технологии

«Яндекс» запатентовал способ определения доходов пользователей

Сегодня, 18 июля 2019 года, стало известно, что компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено в 03:13
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