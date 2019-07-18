Экономика
Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредитNewvz.ru 04:00
По данным Росстата, число граждан трудоспособного возраста составляет 75,3 миллиона человек, или 51% от общей численности. Четверть российских заемщиков берут кредиты, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, утверждают в НАПКА. Тенденция с закредитованностью населения весьма тревожна.
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с чего всё началось
Около 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.РИА Новости02:07
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Политика
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Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
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Транспорт
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Обновлено в 03:09
Футбол
«Локомотив» хочет купить хавбека сборной Перу Флореса
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Обновлено в 04:25
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Московской
В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
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Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
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Обновлено в 01:45
Происшествия
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Отмечается, что в краснодарскую больницу доставили на машине скорой помощи 23-летнего мужчину с серьезной травмой верхней челюсти: приспособление для курения взорвалось прямо во рту молодого человека в момент затяжки.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призывает не публиковать «состаривающие» фото
Певица Ольга Бузова в Stories в Instagram высказалась по поводу приложения, которое состаривает фотографии.
Обновлено в 03:41
Политика
Медведев назвал дату перехода россиян на электронные паспорта
Премьер – министр России Дмитрий Медведев, в среду, 17 июля, в ходе совещания сказал, что уже через 4 года граждане страны смогут начать пользоваться электронными паспортами.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия
Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено вчера в 15:38
Недвижимость
Росреестр зафиксировал исторический рекорд продаж квартир в Москве
В Москве с начала года зарегистрировано на 35% больше договоров долевого участия (59 266). на первичном рынке жилья, чем за то же полугодие в прошлом году, сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 02:36
Экономика
Реальные доходы россиян замедлили падение
Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 09:22
Авто
Внедорожник «Сталкер» на базе Lada 4x4 добрался до дилеров
Летом 2018 года компания "Апал" объявила о возобновлении проекта "Сталкер", в рамках которого на агрегатах Lada 4x4 был создан уникальный в своём роде внедорожник Stalker Apal-21541.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Сербская полиция проверяет сообщение о бомбе в самолете
МВД Сербии начало экстренную проверку самолета авиакомпании Lufthansa в аэропорту Белграда из-за сообщения о бомбе.
Обновлено в 05:30
Кино
HBO перезапускает сериал «Сплетница»
В феврале же президент CW Марк Педовитц впервые заговорил о том, что возможен перезапуск и другого проекта — сериала «Сплетница», который выходил на канале с 2007 по 2012 год, и его поклонники в ожидании новостей скрестили пальцы на удачу.
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Здоровье
Вспышку вируса Эболы назвали ЧС международного масштаба
Гебрейесус рассказал, что вспышка этого вируса в Конго может отразиться на мире, так как она представляет чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения.
Обновлено вчера в 14:25
Футбол
Защитник «Крыльев Советов» Рохель переходит в «Тулузу» за 2,5 млн евро
Трансфер 21-летнего уругвайца обойдется французскому клубу в 2,5 миллиона евро, сообщает L’Équipe со ссылкой на уругвайские СМИ.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
Бронемашина Oshkosh M-ATV не смогла противостоять пулемётному огню хуситов
Целью одной из хуситских группировок на территории Йемена стала колёсная бронемашина американского производства Oshkosh M-ATV, разработанная по программе Mine Resistant Ambush Protected (MRAP).
Обновлено вчера в 10:40
Гаджеты
Пользователи iPhone стали чаще переходить на Android
Источник сообщает, что показатель лояльности пользователей купертиновской компании в 2019 году уже совсем не тот, что прежде.
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Общество
Депутат Павел Валенчук забрал заявление из полиции
Народного избранника оскорбила шутка во Вконтакте о его внешности. Депутат Павел Валенчук забрал из полиции свое заявление.
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Общество
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Роскачество опубликовало итоги проверки 22 детских стиральных порошков из девяти стран по 44 показателям качества и безопасности.
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Политика
В Кремле назвали первый шаг для диалога между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что могло бы стать первым шагом для нормализации отношений с Украиной.
Обновлено в 05:37
Технологии
«Яндекс» запатентовал способ определения доходов пользователей
Сегодня, 18 июля 2019 года, стало известно, что компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено в 03:13