Экономика

Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредитNewvz.ru 04:00

По данным Росстата, число граждан трудоспособного возраста составляет 75,3 миллиона человек, или 51% от общей численности. Четверть российских заемщиков берут кредиты, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, утверждают в НАПКА. Тенденция с закредитованностью населения весьма тревожна.
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Почти 40% россиян имеют хотя бы один кредит, сообщили в НАПКА

Около 58 миллионов россиян имеют хотя бы один кредит, это составляет почти 40% всего населения России или две трети экономически активных россиян, сообщил РИА Новости президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
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