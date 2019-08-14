с чего всё началось

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа. Ребенка ищут около 400 полицейских, добровольцев, местных жителей, задействован вертолет Росгвардии. По данным полиции, мальчик пропал в лесу в Большереченском районе.

Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчика

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