Происшествия
Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчикаИзвестия 01:07
В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа. Ребенка ищут около 400 полицейских, добровольцев, местных жителей, задействован вертолет Росгвардии. По данным полиции, мальчик пропал в лесу в Большереченском районе.
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с чего всё началось
Виталий Ергер, координатор отряда "Доброспас-Омск", рассказал корреспонденту "Омск Здесь", что актуальная информация о свободных местах в автомобилях волонтёров для добровольцев будет размещаться в группе "Доброспас-Омск".Омск здесь02:00
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