Происшествия

Почти 400 человек ищут пропавшего под Омском трехлетнего мальчикаИзвестия 01:07

В Омской области продолжаются поиски трехлетнего мальчика, пропавшего днем 13 августа. Ребенка ищут около 400 полицейских, добровольцев, местных жителей, задействован вертолет Росгвардии. По данным полиции, мальчик пропал в лесу в Большереченском районе.
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с чего всё началось
Виталий Ергер, координатор отряда "Доброспас-Омск", рассказал корреспонденту "Омск Здесь", что актуальная информация о свободных местах в автомобилях волонтёров для добровольцев будет размещаться в группе "Доброспас-Омск
".
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Пропавшего в омской тайге мальчика будут искать в глубине болот. Какая нужна помощь

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Следователи возбудили уголовное дело из-за пропажи трёхлетнего Коли Бархатова

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Российский комментатор Дмитрий Губерниев выразил благодарность сотрудникам телеканала "Матч ТВ", которые сумели показать концовку ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" — "Краснодар" (2:3).
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